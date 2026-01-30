Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Johan Rojas no salió 'bien librado' tras derrota de Vasco da Gama; Diniz le hizo un fuerte reclamo

Johan Rojas no salió 'bien librado' tras derrota de Vasco da Gama; Diniz le hizo un fuerte reclamo

El 'gigante de la colina' perdió en su debut en el Brasileirao, y Fernando Diniz le 'jaló las orejas' a Johan Rojas. El DT aclaró lo que pasó con el extremo 'colombiano'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 30 de ene, 2026
Johan Rojas, extremo colombiano que milita en Vasco da Gama.
Johan Rojas, extremo colombiano que milita en Vasco da Gama.
