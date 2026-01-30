Johan Rojas no salió 'bien librado' tras derrota de Vasco da Gama; Diniz le hizo un fuerte reclamo

Vasco da Gama no tuvo el mejor estreno en el Brasileirao 2026. El 'gigante de la colina' cayó en su visita al Mirassol por marcador de 2-1, en un encuentro donde los futbolistas colombianos del plantel no salieron bien librados. Carlos Cuesta marcó gol en propia puerta, mientras que Johan Rojas recibió un 'jalón de orejas' de Fernando Diniz.

El director técnico del elenco de la escuadra con sede en Río de Janeiro le habló fuerte al extremo antioqueño y a Nuno Moreira en medio de una pausa de hidratación; todo este tenso momento quedó captado por la transmisión oficial, y por supuesto, finalizado el partido en el Estádio José Maria de Campos Maia, a Diniz le consultaron por este episodio en rueda de prensa.

Eso sí, el timonel dejó claro que son cuestiones de los duelos y pidió que no se armara ningún alboroto. Expresó que así como exige, también protege a sus futbolistas.

“No tiene sentido armar un escándalo por esto. Exijo más a los jugadores, soy duro, pero también cariñoso. Mucho más de lo que la gente imagina. Los jugadores aguantan la presión y mejoran gracias a ella. Después de eso, el equipo mejoró. Les tengo un enorme respeto”, aseguró Diniz en declaraciones que replica el diario 'Globo Esporte' en su página web.



En dicho partido Rojas fue titular, pero a la altura del minuto 68, Diniz movió el banco y en lugar del exLa Equidad (ahora Internacional de Bogotá) envió al campo al delantero Andrey Fernandes de Oliveira Nunes.



¿Qué fue lo que le dijo Diniz a Johan Rojas en medio del juego contra Mirassol?

'Globo Esporte' reveló el diálogo mientras Diniz le llamaba la atención no sólo a Rojas, sino a otros deportistas del Vasco da Gama.

"—¿Tú (señalando a Nuno) no quieres jugar? ¡Te quedas quieto! ¡Tú (señalando a Rojas) te quedas quieto! ¡Coutinho no baja a jugar! Así no hay manera de jugar, si no, solo estaremos jugando. —".

"— Acabamos de perder la posesión, tú (Nuno) estabas aquí (señala al centro del campo), aquí, aquí, aquí, aquí. Tú (Rojas) estabas igual. ¿Cómo vamos a jugar? El equipo solo va a tirar. Luego te quejarás de que el equipo solo tira, como te quejaste con el otro entrenador. Retírate y juega. Entra al área, vete a la mierXX. Ve a por el balón —".