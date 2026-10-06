¿Jannik Sinner pone en riesgo su número uno del mundo? Drástica decisión por una lesión

El tenista italiano Jannik Sinner no regresará a las pistas hasta la próxima temporada, en 2027, por los problemas en su rodilla derecha, según anunció este martes el propio deportista en sus redes sociales.

"Los médicos y yo hemos decidido que necesito someterme a un tratamiento para la rodilla, lo que significa que la temporada 2026 ha terminado oficialmente para mí", dijo el actual número uno del mundo.

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El italiano no disputa un partido oficial desde que conquistó Wimbledon por segundo año consecutivo el pasado 12 de julio.

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"Estos últimos años, especialmente el final en Turín (en referencia a las Finales ATP que ganó), me han regalado sentimientos y emociones muy bonitos, por lo que este año va a ser muy diferente", agregó.



Sinner explicó que necesita pensar en su carrera "a largo plazo" y que hará "todo lo posible para volver al 100%".

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"Quiero daros las gracias de antemano por vuestro apoyo y espero volver a veros muy, muy pronto en la pista", concluyó.

La dolencia en la rodilla derecha ya le obligó a renunciar a los Masters 1000 de Toronto y Cincinnati, al Abierto de Estados Unidos y al ATP 500 de Pekín.

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Sinner tenía previsto reaparecer durante la gira asiática, pero su ausencia primero en Pekín y después en Shanghái hizo saltar las alarmas.

Jannik Sinner, tenista italiano, quedó eliminado en la segunda ronda del Roland Garros 2026 AFP

Con el italiano fuera de las pistas hasta el próximo año, Sinner se perderá el Six Kings Slam de Riad, el ATP 500 de Viena, el Masters 1000 de París y las Finales ATP de Turín, además de la fase final de la Copa Davis, que se disputará en Bolonia, con Italia.

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Una ausencia que también podría tener consecuencias en la lucha por el número uno del mundo, que pasaría a manos del alemán Alexander Zverev si logra sumar los puntos necesarios.

"Te esperamos pronto en el campo, Jan", publicó la Federación Italiana de Tenis (FITP), organizadora de los últimos torneos de la temporada (Finales ATP en Turín, Copa Davis en Bolonia y Finales ATP Next Gen en Regio de Calabria).