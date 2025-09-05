Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Tenis  / Tenista del 'Big Three' sorprendió: "Carlos Alcaraz es más mágico e impredecible que Jannik Sinner"

Tenista del 'Big Three' sorprendió: "Carlos Alcaraz es más mágico e impredecible que Jannik Sinner"

Uno de los tenistas más ganadores de todos los tiempos se refirió en una entrevista a la rivalidad que protagonizan actualmente Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.