Valentin Vacherot, campeón en Shanghái, es el tenista con el peor ranking en ganar un Masters 1.000

El monegasco Valentin Vacherot, 204º jugador mundial y procedente de la fase previa, se convirtió este domingo en el jugador peor clasificado en ganar un Masters 1000 al vencer en Shanghái a su primo hermano francés Arthur Rinderknech (54º).

Número 40 del mundo en la próxima clasificación de la ATP, el diestro de 26 años se impuso por 4-6, 6-3 y 6-3, una novena victoria consecutiva en Shanghái que lo convierte en el primer monegasco en ganar un torneo del circuito masculino.



"Toda una familia ha ganado hoy"

"Es una locura, ni siquiera me lo creo... Hubiera sido mejor tener dos ganadores, pero toda una familia ha ganado hoy", dijo Vacherot, cuya madre es hermana de la madre de Rinderknech (30 años).

"Lo que hemos escrito esta semana es realmente increíble, nadie nos los va quitar", añadió.

"Dos primos son más fuertes que uno", respondió Rinderknech, muy emocionado en la entrega de trofeo hasta el punto de arrodillarse y tener un amago de desmayo.



"Lo mereces tanto... Bravo, lo di todo, no podía hacer más", dijo el francés, que recibió un masaje en la espalda durante el set decisivo.

Lágrimas compartidas

Vacherot, también entre lágrimas, tuvo también cariñosas palabras para el primo que le convenció de estudiar junto a él en la universidad Texas A&M.

"Siempre soñé con seguirte en el Top 100, he necesitado varios años pero ahora ya estamos", dijo ante la presencia de la leyenda Roger Federer en las tribunas.

El jugador peor clasificado en haber ganado un Masters 1000, los torneos más importantes del circuito masculino después de los de Grand Slam, era hasta el domingo Borna Coric. El croata ocupaba el puesto 152º del mundo cuando logró su título en Cincinnati en 2022.

Antes de Vacherot, solo cuatro jugadores habían abierto su palmarés en el circuito ATP ganando un Masters 1000, una categoría de torneos creada en 1990.

En los últimos días, el monegasco ya se había convertido en el primer jugador del Principado en alcanzar los cuartos y luego las semifinales de un torneo del circuito principal.

Desde las fases clasificatorias hasta el cuadro final, consiguió nueve victorias consecutivas en Shanghái, incluyendo ante el ilustre Novak Djokovic (5º) en las semifinales.

En el otro lado de la pista, Rinderknech (30 años) realizó en China el mejor recorrido de su carrera en un Masters 1000 y ascenderá al puesto 28 del mundo en la próxima clasificación ATP, lo que lo convertirá en el N.º2 francés detrás de Ugo Humbert, último finalista de este país en un Masters 1000 (en noviembre de 2024 en París).

Pero no logró unirse a Guy Forget, Cédric Pioline, Sébastien Grosjean y Jo-Wilfried Tsonga en la lista de únicos ganadores franceses de Masters 1000, que permanece sin cambios desde el triunfo de Tsonga en Canadá en 2014.

Valentin Vacherot le ganó a su primo Arthur Rinderknech la final del Masters 1.000 de Shanghái. JADE GAO/AFP

"Un momento maravilloso"

Con mucho calor y una humedad menos sofocante que los días anteriores (29°C y 73% al inicio del partido), Rinderknech comenzó el partido de la mejor manera, rompiendo a su primo desde el tercer juego del encuentro, una ventaja que mantuvo hasta el final del set.

Vacherot respondió rompiendo el servicio de Rinderknech con 4-3 en el segundo set, antes de dominar claramente el último set a pesar de una resistencia feroz de su primo, quien salvó diez puntos de quiebre en el tercer set.

"Este momento ha sido maravilloso", disfrutó Rinderknech, agradeciendo a su entrenador Lucas Pouille por haberlo sacado del mal momento que atravesaba a principios de año.

El último Masters 1000 de la temporada se disputará a finales de octubre en París.