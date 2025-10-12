Síguenos en::
Valentin Vacherot, campeón en Shanghái, es el tenista con el peor ranking en ganar un Masters 1.000

Valentin Vacherot, campeón en Shanghái, es el tenista con el peor ranking en ganar un Masters 1.000

El título del monegasco Valentin Vacherot en Shanghái tiene varias particularidades: peor clasificado en ganar un Masters 1000, le ganó la final a su primo y obtuvo el doble de dinero del que había conseguido en toda su carrera.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 12 de oct, 2025
Valentin Vacherot superó en Shanghái a tenistas como Laslo Djere, Alexander Bublik, Tomas Machac, Tallon Griekspoor, Holger Rune y Novak Djokovic.
Valentin Vacherot superó en Shanghái a tenistas como Laslo Djere, Alexander Bublik, Tomas Machac, Tallon Griekspoor, Holger Rune y Novak Djokovic.
AFP.

