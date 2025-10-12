Síguenos en::
Tendencias:
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Sorpresa en el Mundial Sub-20: Estados Unidos, eliminado en cuartos de final

Sorpresa en el Mundial Sub-20: Estados Unidos, eliminado en cuartos de final

A pesar de haber pasado como primera de su grupo y eliminar a Italia, con goleada, en octavos de final, el equipo estadounidense dijo adiós al Mundial Sub-20, en Chile.

Por: EFE
Actualizado: 12 de oct, 2025
Comparta en:
Selección de Estados Unidos quedó eliminada del Mundial Sub-20 en cuartos de final
Selección de Estados Unidos quedó eliminada del Mundial Sub-20 en cuartos de final
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad