América se pronunció por agresión a un árbitro: ya hay imágenes de las heridas y habrá denuncia

Este domingo 12 de octubre, en Cali, se presentó un lamentable hecho en el Torneo de las Américas. Un árbitro fue agredido por jugadores, entrenadores y directivos del América Sub-17, quedando todo en evidencia en un video que circuló en redes sociales. De inmediato, La Asociación Vallecaucana de Árbitros de Fútbol compartió un comunicado junto con las fotos de las heridas que presentó el colegiado. Por parte, el conjunto' escarlata' también se pronunció con una misiva.

El juez central en cuestión es Fernando Velásquez Amador, quien intentó huir de las agresiones y los improperios que se generaron luego de un gol anulado al América sobre el minuto 90 de juego.

"La Asociación Vallecaucana de Árbitros de Fútbol – AVAF manifiesta su total rechazo y repudio ante los lamentables hechos ocurridos en el marco del Torneo Las Américas, durante el encuentro entre Academia Alemana de Popayán y América S.A., en el cual, directivos, formadores, jugadores y padres de familia del equipo América S.A. involucrados el preparador de arqueros del equipo profesional John Visman Meneses y el directivo Daniel Pabón Martan, quienes AGREDIERON DE MANERA VIOLENTA Y COBARDE con puños en la cara, espalda y patadas POR LA ESPALDA, en estado de indefensión, a nuestro árbitro escalafonado en la categoría C del Fútbol Aficionado Colombiano, poniendo en peligro su vida. Se recopilará toda la evidencia y se individualizará a cada funcionario, jugador y padre de familia agresor, para denunciar ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de lesiones personales", dijo la entidad encargada de administrar el arbitraje en esta región del país.

Por su parte, el conjunto vallecaucano publicó un comunicado rechazando este tipo de conducta y confirmando que tomarán las acciones pertinentes a nivel interno. "América de Cali lamenta los hechos ocurridos este domingo en las canchas de fútbol La Troja, durante el desarrollo del Torneo Las Américas, en los que se vieron involucrados jugadores y cuerpo técnico de nuestra Categoría Sub-17. Estos actos no reflejan el espíritu deportivo ni los valores que promueven y representan nuestros equipos profesionales y Categorías de Formación. Como equipo, se tomarán las medidas necesarias para que situaciones como estas no vuelvan a presentarse. Desde nuestra Institución ofrecemos disculpas a la Liga de Fútbol del Valle, reafirmando nuestro compromiso con el fútbol en paz".

