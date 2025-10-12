Síguenos en::
Tendencias:
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / América se pronunció por agresión a un árbitro: ya hay imágenes de las heridas y habrá denuncia

América se pronunció por agresión a un árbitro: ya hay imágenes de las heridas y habrá denuncia

En el Torneo de las Américas, que se desarrolla en Cali, se presentó una brutal agresión a un árbitro por parte de jugadores, entrenadores y directivos del América Sub-17.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 12 de oct, 2025
Comparta en:
La Asociación Vallecaucana de Árbitros de Fútbol – AVAF reveló las heridas que sufrió el árbitro Fernando Velásquez Amador.
La Asociación Vallecaucana de Árbitros de Fútbol – AVAF reveló las heridas que sufrió el árbitro Fernando Velásquez Amador.
La Asociación Vallecaucana de Árbitros de Fútbol – AVAF.

Publicidad

Publicidad

Publicidad