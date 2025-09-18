Síguenos en::
Tijuana vs. León, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Liga MX

Este viernes se enfrentan Tijuana y León en el estadio Caliente, por la fecha nueve de la liga mexicana. James Rodríguez tendrá acción con la 'fiera'. ¡Agéndese con el partido!

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 18 de sept, 2025
Fotos: AFP

