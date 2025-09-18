Tijuana vs. León, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Liga MX

El viernes 19 de septiembre de 2025, el Estadio Caliente será el escenario del duelo entre Tijuana y León por la Jornada 9 del Torneo Clausura de la Liga MX, un partido que promete intensidad y emociones. Los Xolos llegan en un momento de crecimiento bajo el mando de Sebastián 'Loco' Abreu, quien ha logrado imprimir un estilo más ofensivo y dinámico desde su llegada en abril. El equipo fronterizo también ha reforzado su ataque con la incorporación de Vitinho, exdelantero del Atlético San Luis, buscando aumentar su efectividad de cara al arco.

León ha vivido críticas por no explotar al máximo a jugadores de alto perfil como James Rodríguez; algunos aficionados consideran que su talento está siendo desperdiciado si no aporta goles o desequilibrio en los partidos importantes.

Además, hubo salidas significativas: Adonis Frías, Emiliano Rigoni, Jhonder Cádiz, Edgar Guerra y Stiven Mendoza abandonaron el club, lo que ha generado la percepción de que el equipo se está “desarmando” mientras no llegan refuerzos sustanciales. Este panorama ha generado una presión creciente sobre el cuerpo técnico y los jugadores para que los resultados no solo lleguen, sino que sean convincentes.

En lo deportivo, León debe aprovechar su profundidad de cuadro para mantener frescura en medio de la carga de partidos. El esquema ofensivo aún depende bastante de jugadores creativos, por lo que generar peligro continuo y presionar al rival serán claves en duelos más cerrados. También requerirá mejorar la contundencia: no basta con crear oportunidades, sino concretarlas en los momentos decisivos. La defensa, tras las salidas, será puesta a prueba frente a ataques con velocidad y llegada.

James Rodríguez en acción de juego con León Foto: X de @clubleonfc

Aunque Tijuana también tiene urgencias —busca estabilizarse y responder en su casa— León parte con ventaja en expectativas si logra imponer su estilo. Su reto será combinar buen fútbol con carácter y no ceder terreno psicológico frente a críticas externas. El duelo ante Tijuana será una medida clara de qué tan preparada está la 'fiera' para pelear en los puestos altos del torneo clausura.

León encara un mes determinante. Con la plantilla ajustada, algunas bajas sensibles y sin altos refuerzos al cierre del mercado, será fundamental que cada punto por conseguir reafirme la confianza del plantel y la afición. Si logra eso, su camino hacia la liguilla por el título puede tomar ritmo.



Hora y dónde ver por TV Tijuana vs. León en Liga MX

El partido entre Tijuana y León se jugará este viernes a las 10:05 p.m. (hora de Colombia) en el estadio Caliente. En Colombia el juego no tendrá transmisión, mientras que en México podrá verse a través de la aplicación Caliente TV. Sin embargo, los fanáticos en nuestro país podrán seguir las incidencias más importantes del juego en el portal del Gol Caracol, al que pueden ingresar en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol.