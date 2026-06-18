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Gol Caracol  /  Tim Payne, de ser el jugador más famoso del Mundial 2026, a jugar en importante equipo sudamericano

Tim Payne, de ser el jugador más famoso del Mundial 2026, a jugar en importante equipo sudamericano

Payne, que días antes de la Copa del Mundo ganó millones de seguidores en las redes sociales tras el reto que inició un influenciador, debutó frente a Irán en Mundial 2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de jun, 2026
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Tim Payne, jugador de Nueva Zelanda, en un partido del Mundial 2026
Tim Payne, jugador de Nueva Zelanda, en un partido del Mundial 2026
AFP

El paraguayo Club Olimpia confirmó este jueves el fichaje del mediático defensor Tim Payne, que disputa el Mundial 2026 con la selección de Nueva Zelanda.

"Nueva Zelanda y Paraguay. Del otro lado del mundo al club más glorioso del Paraguay ¡Bienvenido al decano, Tim", dijo el cuadro asunceno en cuenta de la red social X, ratificando la información que habían publicado medios locales a inicios de semana.

Olimpia es el club más ganador de Paraguay y ha alzado tres veces la Copa Libertadores, la última en 2002.

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Esta temporada, el equipo Franjeado está clasificado a los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde espera al rival que saldrá de la llave de repesca entre el brasileño Vasco da Gama y el colombiano Deportivo Independiente de Medellín.

Payne, que días antes de la Copa del Mundo ganó millones de seguidores en las redes sociales tras el reto que inició un influenciador, debutó el lunes en la máxima cita del fútbol en el empate 2-2 entre Nueva Zelanda e Irán.

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El lateral derecho disputó 78 minutos y cometió una falta en ese partido, en el que no ofreció jugadas destacadas en ninguna de las áreas.

Nacido en Auckland en 1994, Timothy John Payne comenzó su formación en el Auckland City antes de dar el salto a Inglaterra, donde pasó por las categorías inferiores del Blackburn Rovers de Lancashire y llegó a disputar encuentros con el primer equipo.

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Tim Payne, futbolista del Wellington Phoenix. Foto: Getty Images.

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Posteriormente jugó en Estados Unidos y regresó al fútbol oceánico, donde terminó consolidándose en el Wellington Phoenix, el único club neozelandés que compite en la A-League, la máxima categoría del fútbol australiano.

Habitual como lateral derecho, aunque también puede actuar como central, Payne debutó con la selección con apenas 18 años y se convirtió con el paso del tiempo en uno de los jugadores más experimentados del equipo nacional.

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