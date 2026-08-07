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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jaminton Campaz brilla y guía a Rosario Central al triunfo, tras una semana crítica

Jaminton Campaz brilla y guía a Rosario Central al triunfo, tras una semana crítica

El colombiano Jaminton Campaz fue la gran figura de Rosario Central, al marcar el gol del triunfo 2-1 sobre Aldosivi, en partido del fútbol argentino disputado este viernes.

Por: AFP
Actualizado: 7 de ago, 2026
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Jaminton Campaz en acción con Rosario Central, por la Liga Argentina.
Jaminton Campaz en acción con Rosario Central, por la Liga Argentina.
Foto: X de Rosario Central.

Rosario Central sufrió, pero logró vencer 2-1 al hundido Aldosivi este viernes en el inicio de la cuarta fecha del Torneo Clausura argentino, con un ingreso decisivo en el segundo tiempo del colombiano Jaminton Campaz.

El 'canalla' fue claro dominador del encuentro con más del 70 por ciento de tenencia del balón, y llegó a inclinar el juego sobre el terreno visitante, pero Aldosivi lo sorprendió en el amanecer del segundo tiempo.

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Tras un tiro de esquina para los rosarinos, se desató un contraataque que encontró lejos de su área al arquero Conan Ledesma, cuyo despeje de cabeza encontró a un optimista Alan Sosa (51’), que metió una volea desde 51 metros para anotar el 1-0 para Aldosivi.

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Sin embargo, Central reaccionó bien y para ello fue crucial el ingreso del 'Bicho' Campaz, que entró a los 56 minutos y le cambió el semblante al equipo dirigido por Jorge Almirón.

Jaminton Campaz celebra su gol con Rosario Central a Aldosivi.
Jaminton Campaz celebra su gol con Rosario Central a Aldosivi.
Foto tomada del X de @RosarioCentral

Poco después de su ingreso, el extremo desbordó por la izquierda y mandó un centro que Nicolás Zalazar (60', en contra) desvió y envió a su propia valla.

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Luego, a los 79', Campaz inició otro ataque y definió ante el arco vacío tras un despeje fallido para darles la victoria a los rosarinos.

-Semana de polémica-

El gran partido de Campaz llegó en el epílogo de una semana de polémica, pues el internacional colombiano se negó a entrenar durante dos días porque pretende ser transferido al América de México, aunque finalmente se sumó a las prácticas y fue incluido entre los suplentes.

"Lo convencimos de jugar un partido más, je. Jaminton está bien acá, está feliz, pero es decisión de él y a veces se necesita también hacer una venta. Hay muchas cosas que se meten en el medio", dijo sobre el tema Ángel Di María, símbolo de Central.

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"El día que él no se entrenó, hablé con él y le dije que decida lo que quiera, que nosotros y la gente lo vamos a bancar (apoyar) porque dio mucho acá. Si se queda estaremos felices, y si se va estaremos felices también porque es un paso importante en su carrera", agregó el Fideo.

Luego, el mismo Campaz se refirió a su situación: "Todo está abierto. Si es la hora de salir, se verá, y si es la hora de quedarme, me quedo estoy a disposición. Hice muchas cosas positivas en el club, tenemos muchas cosas por jugar, y hay que esperar que se dé la oportunidad".

Jaminton Campaz, extremo colombiano de Rosario Central.
Jaminton Campaz, extremo colombiano de Rosario Central.
Foto tomada del Instagram de Rosario Central.

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La victoria llega para Rosario Central en un momento crucial de la temporada, porque desde el jueves afrontará un examen en los octavos de final de la Copa Libertadores contra el Corinthians brasileño.

Del otro lado, Aldosivi continúa penúltimo en la tabla general, todavía sin triunfos en la temporada, con 9 empates y 11 derrotas, y muy complicado en la lucha por la permanencia.

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