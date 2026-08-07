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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Camilo Vargas y Atlas, prácticamente eliminados en la Leagues Cup: derrota 2-0 con Charlotte FC

Camilo Vargas y Atlas, prácticamente eliminados en la Leagues Cup: derrota 2-0 con Charlotte FC

En dos salidas en la competición, Atlas, que tiene en sus filas a Camilo Vargas, ha sumado dos derrotas. La caída frente al Charlotte FC lo dejó al borde de la eliminación.

Por: AFP
Actualizado: 7 de ago, 2026
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Camilo Vargas en juego entre Charlotte FC y Atlas por las Leagues Cup.
Camilo Vargas en juego entre Charlotte FC y Atlas por las Leagues Cup.
Getty Imágenes

El Atlas, que tiene en sus filas al arquero colombiano Camilo Vargas, y el Pachuca quedaron al borde de la eliminación en la Leagues Cup 2026 este viernes, al sufrir ambos su segunda derrota en el torneo, contra el Charlotte FC y el Columbus Crew, respectivamente.

Desde que el argentino Hernán Crespo asumió la dirección técnica del Atlas, el equipo de Guadalajara ha sufrido tres derrotas: una en la liga local y estas dos de la Leagues Cup, en la que marcha sin puntos. Por su lado, el Charlotte llegó a seis unidades.

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En el estadio Bank of America, en Charlotte, el israelí Liel Abada adelantó 1-0 al equipo estadounidense al minuto 78 con un remate dentro del área chica.

Camilo Vargas, guardameta colombiano de Atlas.
Camilo Vargas, guardameta colombiano de Atlas.
AFP

Luego, el inglés Tyger Smalls (90'+5) sentenció el 2-0 al culminar un contragolpe ya sin arquero.

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Así fue la derrota de los 'tuzos'

Pachuca sufrió este viernes su segunda derrota en dos partidos de la Leagues Cup, esta vez un 1-2 en el campo del Columbus Crew, y está al borde de la eliminación del torneo que mide a los clubes de la Liga MX con los de la MLS.

Tras perder contra el Cincinnati en su estreno, Pachuca sucumbió en su visita al Crew ante los goles del español Brais Méndez y del húngaro Daniel Gazdag en la primera mitad.

Méndez adelantó al Crew con una media chilena y firmó su segundo gol consecutivo con el equipo estadounidense tras el que anotó en el campo del Inter Miami de Leo Messi. Era el minuto 19 y, al borde del descanso, Gazdag subió el 2-0 al luminoso solo pocos segundos después de una diana anulada al venezolano Salomón Rondón.

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El marroquí Oussama Idrissi reabrió el partido en el 72, pero apenas dos minutos después, el argentino Sergio Damián Barreto fue expulsado por doble amonestación, lo que puso fin a las ambiciones de remontada de Pachuca

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