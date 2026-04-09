Tolima, atento; Coquimbo Unido y Nacional (URU) empataron 1-1 en el grupo B de Copa Libertadores

Con un gol a los 95 minutos del defensor uruguayo Manuel Fernández, Coquimbo Unido rescató este miércoles un empate 1-1 en casa con Nacional, que ha consagrado una igualdad a un punto en el Grupo B, que completan Universitario y Deportes Tolima al cabo de la primera jornada.

Un tanto del defensor Sebastián Coates, al minuto 22, abrió el marcador para el Tricolor uruguayo en el estadio chileno Francisco Sánchez Rumoroso, en el norte del país.

Y cuando parecía que el conjunto de Montevideo se llevaría todo el botín, un uruguayo Fernández dejó todo igual.

El orden oficial del grupo deja a Nacional en la cima, y a continuación Coquimbo, Universitario y Deportes Tolima.



Nacional se fue adelante con el gol de Coates, el experimentado central con pasado en el Sporting portugués y el Liverpool inglés.

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Coates batió por alto con un potente cabezazo al portero Diego ‘Mono’ Sánchez tras un tiro de esquina ejecutado por el volante Nicolás Lodeiro.

Antes, los Piratas inquietaron a los 7 minutos con un remate de Francisco Salinas, que pescó un rebote en el área tras centro de Fernández, pero la jugada quedó invalidada por una falta en ataque sobre el guardameta Ignacio Suárez.

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Nacional pudo ampliar a 0-2 en el minuto 77 con un remate del delantero Maximiliano Gómez, y luego Coates volvió a ser protagonista al sacar de la línea de meta un cabezazo de Fernández tras un tiro de esquina.

La jugada del empate llegó con el ingreso del delantero argentino de 37 años Lucas Pratto, cuyo remate generó un rebote del portero que Fernández aprovechó para mandar el balón dentro del arco.

En la segunda jornada de este Grupo B, prevista para el 14 de abril, Coquimbo Unido visitará a Universitario de Deportes, y Nacional recibirá al Deportes Tolima.