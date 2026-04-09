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Gol Caracol  / Tolima, atento; Coquimbo Unido y Nacional (URU) empataron 1-1 en el grupo B de Copa Libertadores

Tolima, atento; Coquimbo Unido y Nacional (URU) empataron 1-1 en el grupo B de Copa Libertadores

En Chile, Coquimbo Unido y Nacional (URU) no se sacaron ventajas y todo quedó igualado luego de culminar la primera jornada del grupo B del certamen internacional.

Por: EFE
Actualizado: 9 de abr, 2026
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Coquimbo Unido vs. Nacional (URU).
Coquimbo Unido vs. Nacional (URU).
afp.

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