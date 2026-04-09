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Gol Caracol  / Ciclismo  / Eddy Merckx, cinco veces ganador del Tour de Francia, fue ingresado a un hospital

Eddy Merckx, cinco veces ganador del Tour de Francia, fue ingresado a un hospital

Este jueves, la prensa europea confirmó que el exciclista Eddy Merckx, considerado el mejor de todos los tiempos, completó una semana de hospitalización en un centro médico.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 9 de abr, 2026
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Eddy Merckx, exciclista belga.
Eddy Merckx, exciclista belga.
Getty Images.

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