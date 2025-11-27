Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Uruguay tomó decisión con Marcelo Bielsa, tras malos resultados, pensando en Mundial 2026

Uruguay tomó decisión con Marcelo Bielsa, tras malos resultados, pensando en Mundial 2026

La derrota, con goleada incluida, por 5-1 contra Estados Unidos causó revuelo en la interna de la selección uruguaya y ya se pronunciaron de cara al Mundial 2026.

Por: AFP
Actualizado: 27 de nov, 2025
Comparta en:
Marcelo Bielsa, entrenador de la Selección Uruguay, en una rueda de prensa
Marcelo Bielsa, entrenador de la Selección Uruguay, en una rueda de prensa
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad