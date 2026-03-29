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Gol Caracol  / Uzbekistán, rival de Colombia en Mundial 2026, desafía a Venezuela: hora y dónde ver EN VIVO por TV

Uzbekistán, rival de Colombia en Mundial 2026, desafía a Venezuela: hora y dónde ver EN VIVO por TV

Uzbekistán y Venezuela se han enfrentado en un solo amistoso internacional previo, el 28 de marzo de 2023, que concluyó con un empate a 1-1. ¡Prográmese y no se lo pierda!

Por: EFE
Actualizado: 29 de mar, 2026
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La Selección Uzbekistán es uno de los rivales de Colombia en el Mundial 2026.
La Selección Uzbekistán es uno de los rivales de Colombia en el Mundial 2026.
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