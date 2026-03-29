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Gol Caracol  / No solo pasa en Colombia, un DT de la Premier League fue cesado de su cargo mes y medio después

No solo pasa en Colombia, un DT de la Premier League fue cesado de su cargo mes y medio después

Dicho club de la Premier League decidió prescindir del contrato del entrenador tras solo 44 días, siete partidos y solo una victoria. ¡Conozca acá todos los detalles!

Por: EFE
Actualizado: 29 de mar, 2026
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Balón oficial de la Premier League para la temporada 2025/2026.
Balón oficial de la Premier League para la temporada 2025/2026.
Getty

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