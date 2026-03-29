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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Millonarios y América ya conocen los árbitros para el debut en Copa Sudamericana

Millonarios y América ya conocen los árbitros para el debut en Copa Sudamericana

La Conmebol reveló en sus cuentas oficiales el listado de árbitros encargados de dirigir la primera fecha de la Copa Sudamericana 2026. Millonarios y América, atentos.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de mar, 2026
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Millonarios y América de Cali jugarán la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.
Millonarios y América de Cali jugarán la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.
COLPRENSA.

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