Millonarios y América ya conocen los árbitros para el debut en Copa Sudamericana

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Millonarios y América de Cali ya tienen definidos los jueces para su estreno en la Copa Sudamericana 2026, en una programación que confirmó la Conmebol para la primera jornada del torneo continental.
El equipo ‘embajador’ visitará a O’Higgins de Chile el próximo 7 de abril en Rancagua y contará con una terna arbitral peruana encabezada por Roberto Pérez, acompañado por Jesús Sánchez y Leonar Soto, mientras que el VAR estará a cargo de Diego Haro. Por su parte, América de Cali jugará el 9 de abril ante Macará en Ambato, con el paraguayo Carlos Benítez como juez central, junto a sus compatriotas Eduardo Cardozo y Milciades Saldívar; en el VAR estará José Méndez.
En cuanto a los árbitros colombianos, también tendrán protagonismo en esta jornada. Carlos Betancur dirigirá el duelo entre Barracas Central y Vasco da Gama, con Wilmar Roldán como cuarto árbitro, mientras que Andrés Rojas impartirá justicia en el compromiso entre Blooming y River Plate. En ambos casos, las ternas arbitrales serán completamente colombianas, incluyendo el VAR.
|Fecha
|Ciudad
|Grupo
|Hora
|Partido
|Árbitro
|Asistente 1
|Asistente 2
|4° Árbitro
|VAR
|AVAR
|Asesor de Árbitros
|Quality Manager
|7/4/2026
|Sucre
|E
|18:00
|Independiente (BOL) vs Racing (ARG)
|Augusto Menéndez
|Stephen Atoche
|Diego Jaimes
|Daniel Ureta
|Milagros Arruela
|Mariana Aquino
|Juan Lligones
|Oscar Vera
|7/4/2026
|Banfield
|G
|19:00
|Barracas Central (ARG) vs Vasco da Gama (BRA)
|Carlos Betancur
|Alexander Guzmán
|Jhon Gallego
|Wilmar Roldán
|Leonard Mosquera
|Keiner Jiménez
|Héctor Baldassi
|Carlos Pastorino
|7/4/2026
|Rancagua
|C
|20:00
|O’Higgins (CHI) vs Millonarios (COL)
|Roberto Pérez
|Jesús Sánchez
|Leonar Soto
|Jordi Espinoza
|Diego Haro
|Alejandro Villanueva
|Ubaldo Aquino
|Juan Cardellino
|7/4/2026
|Bellavista
|A
|21:00
|Alianza Atlético (PER) vs Tigre (ARG)
|Paulo Zanovelli
|Bruno Boschillia
|Guilherme Camilo
|Matheus Candancan
|Daniel Nobre
|Rodrigo Alonso
|César Mongrut
|Alicio Peña
|7/4/2026
|Montevideo
|C
|21:30
|Boston River (URU) vs São Paulo (BRA)
|Leandro Rey
|Cristian Navarro
|Mariana de Almeida
|Nazareno Arasa
|Nicolás Lamolina
|Salomé Di Iorio
|José Espinel
|Luis Vera
|8/4/2026
|Cuenca
|D
|17:00
|Deportivo Cuenca (ECU) vs Santos (BRA)
|Gery Vargas
|José Antelo
|Edwar Saavedra
|Ivo Méndez
|Jorge Justiniano
|Ariel Guizada
|José Carpio
|Víctor Martínez
|8/4/2026
|Buenos Aires
|F
|19:00
|Deportivo Riestra (ARG) vs Palestino (CHI)
|Guillermo Guerrero
|Danny Ávila
|Dennys Guerrero
|Alex Cajas
|Carlos Orbe
|Franklin Congo
|Manuel Bernal
|Pericles Cortes
|8/4/2026
|Asunción
|D
|19:00
|Recoleta (PAR) vs San Lorenzo (ARG)
|Cristian Garay
|Claudio Urrutia
|Juan Serrano
|Diego Flores
|Miguel Araos
|Alejandro Molina
|Myriam Melgarejo
|Ednilson Corona
|8/4/2026
|Santiago
|G
|20:00
|Audax Italiano (CHI) vs Olimpia (PAR)
|Andrés Matonte
|Nicolás Tarán
|Martín Soppi
|Gustavo Tejera
|Christian Ferreyra
|Agustín Berisso
|Bárbara Bastiás
|César Escano
|8/4/2026
|Santa Cruz
|H
|20:30
|Blooming (BOL) vs River Plate (ARG)
|Andrés Rojas
|Richard Ortiz
|Miguel Roldán
|Carlos Ortega
|David Rodríguez
|Luis Picón
|Óscar Maldonado
|Claudio Ríos
|8/4/2026
|Montevideo
|F
|21:30
|Montevideo City Torque (URU) vs Gremio (BRA)
|Augusto Aragón
|Christian Lescano
|Ricardo Baren
|Bryan Loayza
|Gabriel González
|Byron Romero
|Miguel Nievas
|Jorge Mercado
|8/4/2026
|Valencia
|B
|22:00
|Academia Puerto Cabello (VEN) vs Atlético Mineiro (BRA)
|Yael Falcón
|Maximiliano Del Yesso
|Facundo Rodríguez
|Maximiliano Ramírez
|Silvio Trucco
|Lucas Novelli
|Jairo Romero
|Marcelo De León
|9/4/2026
|Montevideo
|B
|19:00
|Juventud (URU) vs Cienciano (PER)
|Bryan Loayza
|Christian Lescano
|Ricardo Baren
|Augusto Aragón
|Gabriel González
|Byron Romero
|Miguel Nievas
|Jorge Mercado
|9/4/2026
|Río de Janeiro
|E
|19:00
|Botafogo (BRA) vs Caracas (VEN)
|Kevin Ortega
|Michael Orue
|José Castillo
|Michael Espinoza
|Joel Alarcón
|Pablo López
|Rodrigo Joia
|Patricio Polic
|9/4/2026
|Ambato
|A
|19:30
|Macará (ECU) vs América de Cali (COL)
|Carlos Benítez
|Eduardo Cardozo
|Milciades Saldívar
|Juan Benítez
|José Méndez
|Luis Oneiva
|Juan Corozo
|Ángel Sánchez
|9/4/2026
|Valencia
|H
|20:30
|Carabobo (VEN) vs RB Bragantino (BRA)
|Hernán Heras
|Horacio Ferreiro
|Pablo Llarena
|José Burgos
|Leodán González
|Antonio García
|Luis Sánchez
|Wilson Lamouroux