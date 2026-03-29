Millonarios y América ya conocen los árbitros para el debut en Copa Sudamericana

Millonarios y América de Cali ya tienen definidos los jueces para su estreno en la Copa Sudamericana 2026, en una programación que confirmó la Conmebol para la primera jornada del torneo continental.

El equipo ‘embajador’ visitará a O’Higgins de Chile el próximo 7 de abril en Rancagua y contará con una terna arbitral peruana encabezada por Roberto Pérez, acompañado por Jesús Sánchez y Leonar Soto, mientras que el VAR estará a cargo de Diego Haro. Por su parte, América de Cali jugará el 9 de abril ante Macará en Ambato, con el paraguayo Carlos Benítez como juez central, junto a sus compatriotas Eduardo Cardozo y Milciades Saldívar; en el VAR estará José Méndez.

En cuanto a los árbitros colombianos, también tendrán protagonismo en esta jornada. Carlos Betancur dirigirá el duelo entre Barracas Central y Vasco da Gama, con Wilmar Roldán como cuarto árbitro, mientras que Andrés Rojas impartirá justicia en el compromiso entre Blooming y River Plate. En ambos casos, las ternas arbitrales serán completamente colombianas, incluyendo el VAR.



Árbitros fecha 1 de la fase de grupos de Copa Sudamericana 2026