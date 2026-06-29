Vea acá el gol de Julio Enciso, que silenció a Alemania vs. Paraguay, en el Mundial 2026

Alemania y Paraguay protagonizaban un partido con pocas emociones y apenas un remate al arco en más de media hora de juego. Sin embargo, Julio Enciso rompió esa tendencia y, antes del descanso, abrió el marcador para poner en ventaja apara los dirigidos por Gustavo Alfaro.

Todo ocurrió a los 41' minutos del partido, una jugada que comenzó por sector derecho y posteriormente Matías Galarza 'metió' un cetro a la mitad del área y Julio Enciso sorprendió con una rápida llegada y con un certero cabezazo abrió el marcador para la fiesta paraguaya en las tribunas.

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