Cristiano Ronaldo dio asistencia con Al Nassr y lo comparan con pase que le hizo James Rodríguez

Cristiano Ronaldo no descansa ni en Navidad. El portugués dejó en su más reciente partido una asistencia espectacular, que demuestra que no solo sabe hacer goles sino que también los facilita. En una tarde de ensueño para el Al Nassr, el equipo saudí aplastó 5-1 al Al-Zawraa por la AFC Champions League Two. La jugada más destacada del encuentro llegó al minuto 44, protagonizada por una conexión portuguesa que dejó boquiabiertos a los aficionados en el Al-Awwal Park.

Con el marcador 3-0, 'el Bicho' exhibió su calidad al asistir a João Félix con un sutil pase de 'cucharita' por encima de la defensa. El atacante no desperdició el regalo y, con una técnica exquisita, definió de vaselina ante la salida del portero para firmar el cuarto gol del compromiso.

Esta pincelada de talento sentenció el trámite antes del descanso y reafirmó el entendimiento letal entre ambos compatriotas. Aunque CR7 no anotó, su rol de asistidor fue clave para que el conjunto de Jorge Jesús cerrara el año con un triunfo contundente en el certamen continental.



Vea la asistencia de Cristiano Ronaldo con Al Nassr

¡SE JUNTARON LOS CRACKS PORTUGUESES! Gran asistencia de CR7 y mejor definición de Joao Felix para el 4-0 de Al Nassr vs. Al Zawraa.



La ejecución despertó de inmediato la nostalgia entre los aficionados del Real Madrid, pues el pase fue asombrosamente similar al que James Rodríguez le sirvió al propio Cristiano en un partido contra el Liverpool por la Champions League en 2014. Al igual que el colombiano en Anfield, 'CR7' levantó el balón con una sutileza milimétrica sobre los centrales, invirtiendo este miércoles los roles de aquella mítica jugada que dio la vuelta al mundo hace más de una década.