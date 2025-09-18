Vea aquí el GOL de Linda Caicedo con Real Madrid por Champions League femenina

Linda Caicedo tuvo una destacada participación en la clasificación del Real Madrid a la fase de liga de la Champions League femenina. La colombiana estuvo 77 minutos en cancha y fue determinante para el triunfo de su equipo.

En el primer tiempo, Linda dio una asistencia en el minuto 34 para el segundo gol del conjunto 'merengue', obra de Signe Bruun. No obstante, la estrella de la Selección Colombia femenina no se quedó con eso y continuó desequilibrando la defensa alemana.

Al 60 llegó el grito sagrado de Linda. La jugadora arrancó desde medio campo con el balón, fue construyendo una jugada con sus compañeras y luego en el borde del área recibió un pase de taco de Sheila y con su pierna derecha cruzó un remate al que no pudo llegar la portera del Eintracht Frankfurt, Altenburg, para poner el 3-0 y enterrar las opciones del equipo alemán en la serie.



Vea el GOL de Linda Caicedo

Y la colombiana Linda Caicedo remata su gran partido marcando gol después de una gran jugada colectiva. #HalaMadrid | #UWCL pic.twitter.com/uAWJanwbDv — 🤍 Misa 🤍 Malena Ortiz (@Misa_CF) September 18, 2025