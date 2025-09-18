Estos son 375 goles de Dayro Moreno como profesional: en la A, la B y a nivel internacional

Pese a sus 40 años de edad, Dayro Moreno sigue enmarcando su nombre en letras doradas e imponiendo marcas como el máximo goleador colombiano de la historia, pues no para de anotar y sus registros cada vez son más inalcanzables.

El tolimense fue la figura del Once Caldas en el triunfo 0-2 de visitante sobre Independiente del Valle en Ecuador, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde sus 2 anotaciones hicieron que llegara a 375 conquistas como profesional.

Sus goles han sido en primera división, en segunda, en copas nacionales y torneos internacionales de varios países de América y Europa, por donde ha desarrollado su extensa carrera.

Su primer tanto como profesional fue el 21 de julio de 2002, cuando el torneo de la B en Colombia permitía que los clubes de la A compitieran en esa división, pero –por lógica– sin derecho a ascenso.

Publicidad

Fue así como Dayro se estreno como anotador en el triunfo 1-2 de Once Caldas como visitante sobre América de Cali en el estadio Pascual Guerrero, en duelo válido por la ‘zona sur’ del certamen, en la que también estaban: Dimerco Popayán, Tolima B, Cali B, Cortuluá B y Pereira B.

De ahí en adelante vino una racha anotadora de 23 temporadas en las que se incluyen dianas, incluso, en la segunda división de Rumania con el Steaua Bucarest. Y su seguidilla aún no llega a su fin si se tiene en cuenta que Moreno es el máximo artillero de la Copa Sudamericana con 10 gritos.



Estos son los 375 goles de Dayro Moreno como profesional

El listado fue hecho por el experto en estadística Carlos Forero, que detalló los años, goles y equipos con los que el experimentado ariete alcanzó su registro:

Publicidad

- 2002: 2 goles con Once Caldas

- 2004: 8 goles con Once Caldas

- 2005 14 goles con Once Caldas

- 2006: 20 goles con Once Caldas

- 2007: 16 goles con Once Caldas

- 2007: 1 gol con Athletico Paranaense (BRA)

- 2008: 9 goles con Steaua Bucarest (RUM)

- 2009: 6 goles con Steaua Bucarest (RUM)

- 2010: 25 goles con Once Caldas

- 2010: 2 goles con Selección Colombia

- 2011: 7 goles con Once Caldas

- 2011: 5 goles con Xolos de Tijuana (MEX)

- 2012: 7 goles con Junior de Barranquilla

- 2012: 4 goles con Once Caldas

- 2013: 6 goles con Junior de Barranquilla

- 2013: 21 goles con Millonarios

- 2014: 13 goles con Millonarios

- 2014: 2 goles con Xolos de Tijuana (MEX)

- 2015: 20 goles con Xolos de Tijuana (MEX)

- 2016: 1 gol con Selección Colombia

- 2016: 23 goles con Xolos de Tijuana (MEX)

- 2017: 33 goles con Atlético Nacional

- 2018: 24 goles con Atlético Nacional

- 2019: 9 goles con Talleres de Córdoba (ARG)

- 2020: 5 goles con Once Caldas

- 2020: 1 gol con Talleres de Córdoba (ARG)

- 2021: 4 goles con Oriente Petrolero (BOL)

- 2022: 22 goles con Atlético Bucaramanga

- 2023: 20 goles con Once Caldas

- 2024: 20 goles con Once Caldas

- 2025: 25 goles con Once Caldas

- Total: 375 goles