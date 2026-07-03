Vea el 'atajadón' de Vozinha a Lionel Messi en Argentina vs, Cabo Verde, por el Mundial 2026

En el tiempo complementario entre Argentina y Cabo Verde por los 16vos del Mundial 2026, el arquero revelación Vozinha nuevamente está dando de que hablar, ahora atajándole a Messi.

Todo ocurrió al minuto 62' del encuentro luego de que Lionel cobrara un tiro libre, como es su especialidad, donde Vozinha curiosamente se encontraba más cerca resguardando su palo derecho y tuvo que exigirse hasta el otro lado, ya que el balón iba con dirección al palo izquierdo y sacó una gran atajada que ahogó el grito de gol a los argentinos.

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