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Gol Caracol  / Vea el 'atajadón' de Vozinha a Lionel Messi en Argentina vs, Cabo Verde, por el Mundial 2026

Vea el 'atajadón' de Vozinha a Lionel Messi en Argentina vs, Cabo Verde, por el Mundial 2026

Vozinha nuevamente volvió a ser protagonista en un tiro libre frente a Lionel Messi, esta vez protagonizando un 'atajadón' que ahogó el grito de gol a los argentinos. Vea la jugada acá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de jul, 2026
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Lionel Messi y Vozinha
Lionel Messi y Vozinha
AFP

En el tiempo complementario entre Argentina y Cabo Verde por los 16vos del Mundial 2026, el arquero revelación Vozinha nuevamente está dando de que hablar, ahora atajándole a Messi.

Todo ocurrió al minuto 62' del encuentro luego de que Lionel cobrara un tiro libre, como es su especialidad, donde Vozinha curiosamente se encontraba más cerca resguardando su palo derecho y tuvo que exigirse hasta el otro lado, ya que el balón iba con dirección al palo izquierdo y sacó una gran atajada que ahogó el grito de gol a los argentinos.

Vea la jugada acá:

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