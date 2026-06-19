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Gol Caracol  / Vea el autogol de Cameron Burgess en Estados Unidos vs. Australia, en el Mundial 2026

Vea el autogol de Cameron Burgess en Estados Unidos vs. Australia, en el Mundial 2026

Estados Unidos se puso en ventaja sobre Australia, en la segunda fecha de la Copa del Mundo, en una desafortunada acción del defensor Cameron Burgess. ¡Acá el video!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de jun, 2026
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Cameron Burgess en Estados Unidos vs. Australia.
Cameron Burgess en Estados Unidos vs. Australia.
AFP.

En el Lumen Field, en Seattle, Estados Unidos abrió la cuenta frente Australia con un gol en propia puerta de Cameron Burgess, en el Mundial 2026.

A los once minutos, Folarin Balogun ganó en profundidad por la izquierda y lanzó un pase rasante al área que Burgess en velocidad terminó metiendo en su arco.

Vea el autogol de Cameron Burgess:

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