Vea el autogol de Cameron Burgess en Estados Unidos vs. Australia, en el Mundial 2026

En el Lumen Field, en Seattle, Estados Unidos abrió la cuenta frente Australia con un gol en propia puerta de Cameron Burgess, en el Mundial 2026.
A los once minutos, Folarin Balogun ganó en profundidad por la izquierda y lanzó un pase rasante al área que Burgess en velocidad terminó metiendo en su arco.
Vea el autogol de Cameron Burgess:
¡ESTADOS UNIDOS PEGÓ PRIMERO!— DSPORTS (@DSports) June 19, 2026
Gran corrida de Balogun para el centro y que el defensor de Australia Burgess la meta en su propio arco.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/8gy7kzChTp
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