Goleador del Mallorca y compañero de Johan Mojica fue fichado por el Fenerbahce

El Mallorca y el Fenerbahce turco han llegado a un acuerdo para el traspaso del delantero kosovar Vedat Muriqi, que abandona la entidad balear tras su mejor temporada a nivel individual con 23 goles, aunque el equipo ha descendido a LaLiga Hypermotion.

La historia del atacante de 32 años en la isla ha sido digna de ser considerada como la de una leyenda del club, puesto que se marcha como máximo goleador de la historia del Mallorca en LaLiga EA Sports y un icono que ha traspasado los límites del terreno de juego.

Su celebración de 'pirata' quedará para el recuerdo de los aficionados bermellones, que ven como se despide su referencia ofensiva cuatro temporadas y media después de que llegara cedido procedente del Lazio italiano, que se queda el 45 % de la plusvalía generada por su fichaje.

Futbolista Kosovar Vedat Muriqi AFP

Muriqi ha publicado un vídeo de despedida en sus redes sociales en el que agradece el apoyo de la hinchada desde que llegó a la isla: "Me habéis hecho revivir otra vez como jugador de fútbol, sentirme como en casa. Habéis sido correctos siempre conmigo; vine como un jugador normal pero me marcho como una leyenda", indica.



kosovar Vedat Muriqi y sus números con Mallorca

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El delantero abandona la isla con 155 partidos, 58 tantos y 12 asistencias, pero, sobre todo, como hito en la historia del Club y uno de los futbolistas más queridos por toda la afición por su desempeño dentro y fuera del campo.

Además de ello, el jugador retornara al fútbol turco para iniciar una nueva etapa en su carera, donde su traspaso se dice que ronda los 15 millones de euros. Esta operación permite al equipo ingresar una cantidad importante, mientras que el Fenerbahce incorpora a un atacante consagrado y de élite. Para el Fenerbahce, el fichaje del jugador de 32 años supone una apuesta fuerte para reforzar su línea de ataque de cara a las próximas campañas y las próximas temporadas del equipo.