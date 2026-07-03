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Gol Caracol  / Vea el duro golpe que sufrió Lionel Messi en partido Argentina vs. Cabo Verde, en el Mundial 2026

Vea el duro golpe que sufrió Lionel Messi en partido Argentina vs. Cabo Verde, en el Mundial 2026

El astro argentino le cometieron una dura entrada cerca al área y el arbitro central no dudó en pitar la falta a favor de Argentina. Vea la jugada que le hicieron a Messi acá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de jul, 2026
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Lionel Messi con Argentina
Lionel Messi con Argentina
AFP

Pasado el primer cuarto de hora del encuentro entre Argentina y Cabo Verde, se presentó una dura entrada a Lionel Messi, donde no solo sus compañeros rápidamente alegaron que era falta, sino la mayoría de asistentes en el estadio, que son argentinos.

Todo ocurrió al minuto 16' del encuentro, cuando el futbolista del Inter Miami iba a recibir la pelota, pero por la espalda le arremetió el lateral Jovane Cabral, que no tocó el balón, y frente al arbitro, solo le quedó lamentarse por el golpe que le causó a 'Lio'.

Vea la jugada acá:

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