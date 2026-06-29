Vea el estupendo remate de Matheus Cunha en Brasil vs. Japón, por el Mundial 2026

Antes del primer cuarto de hora, Brasil ha tomado la posesión del balón en varias instancias y ya protagonizó la acción más peligrosa de la 'canarinha' hasta hora.

Todo ocurrió sobre el minuto 13 del compromiso, con una rápida jugada de contra ataque donde Matheus Cunha trató de definir poco antes de entrar al área, y entre dos centrales pateó, pero el arquero Zion Suzuki le ahogó el grito de gol, y mandó la esférica al tiro de esquina.

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