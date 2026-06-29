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Gol Caracol  / Vea el estupendo remate de Matheus Cunha en Brasil vs. Japón, por el Mundial 2026

Vea el estupendo remate de Matheus Cunha en Brasil vs. Japón, por el Mundial 2026

El delantero brasileño sacó un increíble remate entre dos centrales, pero el arquero japonés respondió aún mejor, ahogando el grito de gol a todos los fanáticos en la tribuna. Vea la acción acá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de jun, 2026
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Matheus Cunha con Brasil vs Japón
Matheus Cunha con Brasil vs Japón
AFP

Antes del primer cuarto de hora, Brasil ha tomado la posesión del balón en varias instancias y ya protagonizó la acción más peligrosa de la 'canarinha' hasta hora.

Todo ocurrió sobre el minuto 13 del compromiso, con una rápida jugada de contra ataque donde Matheus Cunha trató de definir poco antes de entrar al área, y entre dos centrales pateó, pero el arquero Zion Suzuki le ahogó el grito de gol, y mandó la esférica al tiro de esquina.

Vea la jugada acá:

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