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Gol Caracol  / Vea el gol anulado a Jonathan Tah en Alemania vs. Paraguay; causó airados reclamos

Vea el gol anulado a Jonathan Tah en Alemania vs. Paraguay; causó airados reclamos

En el tiempo extra durante el partido Alemania vs Paraguay, se generó un polémico suceso al anular el segundo tanto de los europeos, por una falta pevia. Vea la juagda acá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de jun, 2026
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Gol anulado a Jonathan Tah
Jonathan Tah
AFP

Polémica en el tiempo extra entre Alemania y Paraguay; Jonathan Tah había marcado de cabeza desatando la euforia de sus compañeros y en el banquillo, pero segundos desudes, el juez reversó la decisión tras la revisión del VAR.

Todo ocurrió al minuto 102', que tras un tiro de esquina para la 'cuatro veces campeones del mundo', el central del Bayern Múnich se elevó y de cabeza marcó lo que parecía el segundo gol agónico para su país.

Sin embargo, segundos después, el VAR llamó al juez central para revisar la jugada, tras detectar una falta previa de Waldemar Anton hacia el guardamonte Orlando Gill, lo que obligó a anular el tanto.

Esta decisión estuvo acompañada de dos tarjetas amarillas, primero a Kai Havertz por reclamar, y segundo, al paraguayo Miguel Almiron por entrar en pelea.

Vea la jugada acá:

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