Vea el gol de Agustín Canobbio en el partido Uruguay vs. Cabo Verde, en el Mundial 2026

La primera parte entre Uruguay y Cabo Verde dejó tres goles, donde los 'charrúas' lograron remontar en el marcador gracias al futbolista Agustín Canobbio.
El jugador de Fluminense apareció en mitad de área, y desde un centro por costado izquierdo, logró cazar la pelota y rematar con pierna derecha, dejando sin ninguna opción al arquero Vozinha y festejando el segundo tanto con su gente en la tribuna.
Vea acá la jugada de gol:
REMONTADA A LA CELESTE, GOOOL DE URUGUAY— DSPORTS (@DSports) June 21, 2026
Canobbio quedó frente a Vozinha y no perdonó para anotar el 2-1 ante Cabo Verde.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/SVkfWt2aEY
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