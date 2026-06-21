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Gol Caracol  / Vea el gol de Agustín Canobbio en el partido Uruguay vs. Cabo Verde, en el Mundial 2026

Vea el gol de Agustín Canobbio en el partido Uruguay vs. Cabo Verde, en el Mundial 2026

La Selección de Uruguay remontó el marcador antes de irse al descanso frente a Cabo Verde, por medio del futbolista Agustín Canobbio. Vea el gol acá

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de jun, 2026
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Gol de Agustín Canobbio con Uruguay
Gol de Agustín Canobbio con Uruguay
AFP

La primera parte entre Uruguay y Cabo Verde dejó tres goles, donde los 'charrúas' lograron remontar en el marcador gracias al futbolista Agustín Canobbio.

El jugador de Fluminense apareció en mitad de área, y desde un centro por costado izquierdo, logró cazar la pelota y rematar con pierna derecha, dejando sin ninguna opción al arquero Vozinha y festejando el segundo tanto con su gente en la tribuna.

Vea acá la jugada de gol:

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