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Gol Caracol  / Vea el gol de Bradley Barcola para aumentar la ventaja de Francia vs. Suecia, en el Mundial 2026

Vea el gol de Bradley Barcola para aumentar la ventaja de Francia vs. Suecia, en el Mundial 2026

El futbolista del PSG apareció al borde del área para ampliar la ventaja de Francia frente a Suecia, en los 16vos de final del Mundial 2026. Vea la jugada de gol acá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 30 de jun, 2026
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Bradley Barcola con Francia
Bradley Barcola con Francia
AFP

La etapa complementaria entre Francia y Suecia comenzó con más emociones, tras el segundo tanto para la 'dos veces campeona del mundo', esta vez, obra de Bradley Barcola.

Todo ocurrió al minuto 53' tras un rápido contra ataque de los 'bleus', donde Michael Olise dejó la pelota servida con un túnel incluido al defensor Gustaf Lagerbielke, y el futbolista del PSG definiera dentro del área con pierna derecha, para así aumentar la ventaja en el marcador por los 16vos del Mundial 2026.

Vea el gol acá:

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