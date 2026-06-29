Vea el gol de Casemiro para el empate de Brasil frente a Japón, por el Mundial 2026

El segundo tiempo entre Brasil y Japón continuó muy emocionante, los dirigidos por Carlo Ancelotti encotnraron el empate del partido con un golazo por parte del futbolista del Manchester United.

Tras un centro por izquierda de Gabriel Magalhães, la pelota fue directo al segundo palo en donde Casemiro se elevó por los aires y con un certero cabezazo mandó el balón al fondo de la red, para la igualdad parcial de la 'canarinha'.

Vea el gol acá:

va el gol de Brasil