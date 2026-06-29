Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Vea el gol de Casemiro para el empate de Brasil frente a Japón, por el Mundial 2026

Vea el gol de Casemiro para el empate de Brasil frente a Japón, por el Mundial 2026

El futbolista del Manchester United apareció dentro del área, para armar la fiesta en las tribunas tras el tanto que significó el empate parcial frente a Japón. Vea el gol acá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de jun, 2026
Comparta en:
CASEMIRO Y NEYMAR EN BRASIL
CASEMIRO Y NEYMAR EN BRASIL
AFP

El segundo tiempo entre Brasil y Japón continuó muy emocionante, los dirigidos por Carlo Ancelotti encotnraron el empate del partido con un golazo por parte del futbolista del Manchester United.

Tras un centro por izquierda de Gabriel Magalhães, la pelota fue directo al segundo palo en donde Casemiro se elevó por los aires y con un certero cabezazo mandó el balón al fondo de la red, para la igualdad parcial de la 'canarinha'.

Vea el gol acá:

va el gol de Brasil

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Selección Brasil

Selección Japón

Mundial 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad