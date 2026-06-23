Vea el gol de Cristiano Ronaldo en Portugal vs. Uzbekistán, en el Mundial 2026

En el NRG Stadium, en Houston, Portugal se puso rápidamente en ventaja sobre Uzbekistán con gol de Cristiano Ronaldo.

A los seis minutos, João Cancelo puso un balón en el área desde el costado derecho y 'El Comandante' apareció con un derechazo sin dejar caer la pelota.

Este es el primer tanto del jugador de Al-Nassr en esta cita orbital.

Vea el gol de Cristiano Ronaldo:



APARECIÓ CRISTIANO RONALDO



El astro luso no perdonó y puso el 1 a 0 para Portugal ante Uzbekistán en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/OsPBKZKv0v — DSPORTS (@DSports) June 23, 2026