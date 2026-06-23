Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Vea el gol de Cristiano Ronaldo en Portugal vs. Uzbekistán, en el Mundial 2026

Vea el gol de Cristiano Ronaldo en Portugal vs. Uzbekistán, en el Mundial 2026

Portugal abrió la cuenta contra Uzbekistán con gol de Cristiano Ronaldo, quien anotó su primer tanto en esta Copa del Mundo. ¡No se pierda el VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de jun, 2026
Comparta en:
Cristiano Ronaldo en Portugal vs. Uzbekistán.
Cristiano Ronaldo en Portugal vs. Uzbekistán.
afp.

En el NRG Stadium, en Houston, Portugal se puso rápidamente en ventaja sobre Uzbekistán con gol de Cristiano Ronaldo.

A los seis minutos, João Cancelo puso un balón en el área desde el costado derecho y 'El Comandante' apareció con un derechazo sin dejar caer la pelota.

Este es el primer tanto del jugador de Al-Nassr en esta cita orbital.

Vea el gol de Cristiano Ronaldo:

Publicidad

República Checa y México se enfrentan por la tercera fecha del grupo A del Mundial 2026.
Gol Caracol

República Checa vs. México, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido del Mundial 2026

Suiza vs. Canadá
Gol Caracol

Suiza vs. Canadá, EN VIVO; hora y dónde ver por TV el partido del del grupo B del Mundial 2026

Sudáfrica y Corea del Sur se enfrentan en el grupo A del Mundial 2026.
Gol Caracol

Sudáfrica vs. Corea del Sur: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido del grupo A del Mundial 2026

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Selección Portugal

Selección Uzbekistán

Mundial 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad