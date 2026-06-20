Vea el gol de Crysencio Summerville en el partido Países Bajos vs. Suecia, por el Mundial 2026

El partido entre Países Bajos y Suecia no para de tener emociones: sobre los minutos finales del compromiso, la 'naranja mecanica' continuó pisando fuerte y marcó el quinto tanto del partido para sellar su goleada y clasificación a 16vos de final del Mundial 2026.

Crysencio Summerville fue el autor de el quinto del partido a los 88 minutos, luego de conducir el balón por mitad de campo varios metros y sobre el borde del área definir entre los dos centrales para así gritar el quinto tanto de Países Bajos.

Vea la jugada de gol acá:

MANITA DE PAÍSES BAJOS



Summerville y un gran remate de derecha para poner el 5-1 de su equipo contra Suecia.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Nb83UCyDk9 — DSPORTS (@DSports) June 20, 2026