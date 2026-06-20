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Gol Caracol  / Vea el gol de Crysencio Summerville en el partido Países Bajos vs. Suecia, por el Mundial 2026

Vea el gol de Crysencio Summerville en el partido Países Bajos vs. Suecia, por el Mundial 2026

Crysencio tuvo tiempo y espacio para definir y finiquitar la goleada de Países Bajos frente a Suecia, y así sellar su clasificación a 16vos de final del Mundial 2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de jun, 2026
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Crysencio Summerville (izq.) marcó uno de los goles de Países Bajos vs. Suecia en el Mundial 2026.
Crysencio Summerville (izq.) marcó uno de los goles de Países Bajos vs. Suecia en el Mundial 2026.
Foto: AFP

El partido entre Países Bajos y Suecia no para de tener emociones: sobre los minutos finales del compromiso, la 'naranja mecanica' continuó pisando fuerte y marcó el quinto tanto del partido para sellar su goleada y clasificación a 16vos de final del Mundial 2026.

Crysencio Summerville fue el autor de el quinto del partido a los 88 minutos, luego de conducir el balón por mitad de campo varios metros y sobre el borde del área definir entre los dos centrales para así gritar el quinto tanto de Países Bajos.

Vea la jugada de gol acá:

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