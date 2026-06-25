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Gol Caracol  / Vea el gol de Daizen Maeda en Japón vs. Suecia, en el Mundial 2026

Vea el gol de Daizen Maeda en Japón vs. Suecia, en el Mundial 2026

Japón se puso en ventaja sobre Suecia con un golazo de Daizen Maeda, tras una gran jugada en conjunto que contó con la asistencia de Ritsu Doan. ¡Acá el VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de jun, 2026
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Daizen Maeda celebrando su gol contra Suecia.
Daizen Maeda celebrando su gol contra Suecia.
AFP.

En el estadio de Dallas, Japón abrió la cuenta contra Suecia con anotación de Diazen Maeda, luego de una gran acción colectiva.

A los 56 minutos, Ritsu Doan filtró un balón en ataque y Maeda definió con pierna derecha ante la salida del arquero Jacob Widell Zetterström.

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