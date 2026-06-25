Vea el gol de Daizen Maeda en Japón vs. Suecia, en el Mundial 2026

En el estadio de Dallas, Japón abrió la cuenta contra Suecia con anotación de Diazen Maeda, luego de una gran acción colectiva.

A los 56 minutos, Ritsu Doan filtró un balón en ataque y Maeda definió con pierna derecha ante la salida del arquero Jacob Widell Zetterström.

Vea el gol de Daizen Maeda:

¿JOGO BONITO? NO, FÚTBOL SAMURAI PARA EL GOL DE JAPÓN



Daizen Maeda concretó una jugada de manual para poner el 1-0 ante Suecia.#MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/aSxd5FsiyE — DSPORTS (@DSports) June 26, 2026