Increíble 'blooper'; vea el autogol de Ellyes Skhiri en Túnez y Países Bajos, por el Mundial 2026

El partido entre Países Bajos y Túnez comenzó bastante movido desde los primeros segundos de juego, pues la 'naranja mecanica' logró irse arriba del marcador radiantemente tras un auto gol y uno de los 'bloopers' del Mundial 2026.

Todo ocurrió a los tres minutos de encuentro, cuando Dumfries centró la pelota por sector derecho y el capitán de Túnez, Ellyes Skhiri, al intentar despejar la esférica terminó mandándola a su propio arco sin poder creer lo que había sucedido.

Vea el gol acá:

DIFÍCIL EMPEZAR PEOR PARA TÚNEZ



Centro de Dumfries y Skhiri convirtió en contra el primero de Países Bajos.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/BD6z3vLyHY — DSPORTS (@DSports) June 25, 2026