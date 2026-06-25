Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Increíble 'blooper'; vea el autogol de Ellyes Skhiri en Túnez y Países Bajos, por el Mundial 2026

Increíble 'blooper'; vea el autogol de Ellyes Skhiri en Túnez y Países Bajos, por el Mundial 2026

Antes de cumplirse los cinco minutos de juego, Túnez protagonizó un insólito autogol que le permitió a Países Bajos abrir el marcador por la última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de jun, 2026
Comparta en:
Auto gol de Ellyes Skhiri en Túnez vs Países Bajos
Auto gol de Ellyes Skhiri en Túnez vs Países Bajos
AFP

El partido entre Países Bajos y Túnez comenzó bastante movido desde los primeros segundos de juego, pues la 'naranja mecanica' logró irse arriba del marcador radiantemente tras un auto gol y uno de los 'bloopers' del Mundial 2026.

Todo ocurrió a los tres minutos de encuentro, cuando Dumfries centró la pelota por sector derecho y el capitán de Túnez, Ellyes Skhiri, al intentar despejar la esférica terminó mandándola a su propio arco sin poder creer lo que había sucedido.

Vea el gol acá:

Publicidad

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Selección de Países Bajos

Selección Túnez

Mundial 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad