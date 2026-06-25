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Gol Caracol  / Brian Brobbey anotó para Países Bajos con un zapatazo; vea su gol contra Túnez en el Mundial

Brian Brobbey anotó para Países Bajos con un zapatazo; vea su gol contra Túnez en el Mundial

En tan solo siete minutos de compromiso, los neerlandeses se pusieron 2-0 arriba y uno de los responsables fue Brian Brobbey, con un potente remate.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de jun, 2026
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Brian Brobbey celebra su gol con Países Bajos contra Túnez en el Mundial 2026
Brian Brobbey celebra su gol con Países Bajos contra Túnez en el Mundial 2026
AFP

Países Bajos quiere pasar por encima de Túnez. Este jueves 25 de junio, salió con toda y, por intermedio de Brian Brobbey y Ellyes Skhiri, en propia puerta, se puso 0-2 arriba, por la fecha 3 del grupo F del Mundial 2026.

Acción de penalti en Ecuador vs. Alemania.
Gol Caracol

¿Estuvo bien anulado el penalti a Alemania? Controversial decisión contra Ecuador

Justamente, el segundo tanto llegó al minuto siete, tras una pelota quieta. Allí, el delantero neerlandés sacó un potente remate, cerca del área chica, y venció al arquero, Aymen Dahmen.

Auto gol de Ellyes Skhiri en Túnez vs Países Bajos
Auto gol de Ellyes Skhiri en Túnez vs Países Bajos
AFP

Vea el gol de Brian Brobbey, con Países Bajos vs. Túnez en el Mundial 2026

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