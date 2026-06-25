Brian Brobbey anotó para Países Bajos con un zapatazo; vea su gol contra Túnez en el Mundial

Países Bajos quiere pasar por encima de Túnez. Este jueves 25 de junio, salió con toda y, por intermedio de Brian Brobbey y Ellyes Skhiri, en propia puerta, se puso 0-2 arriba, por la fecha 3 del grupo F del Mundial 2026.
Justamente, el segundo tanto llegó al minuto siete, tras una pelota quieta. Allí, el delantero neerlandés sacó un potente remate, cerca del área chica, y venció al arquero, Aymen Dahmen.
Vea el gol de Brian Brobbey, con Países Bajos vs. Túnez en el Mundial 2026
AMPLÍA LA VENTAJA PAÍSES BAJOS— DSPORTS (@DSports) June 25, 2026
Van Dijk la bajó y Brobbey puso el 2-0 de su equipo ante Túnez en tan solo 7 minutos de juego.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/fCKUS46dGp
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