Brian Brobbey anotó para Países Bajos con un zapatazo; vea su gol contra Túnez en el Mundial

Países Bajos quiere pasar por encima de Túnez. Este jueves 25 de junio, salió con toda y, por intermedio de Brian Brobbey y Ellyes Skhiri, en propia puerta, se puso 0-2 arriba, por la fecha 3 del grupo F del Mundial 2026.

Justamente, el segundo tanto llegó al minuto siete, tras una pelota quieta. Allí, el delantero neerlandés sacó un potente remate, cerca del área chica, y venció al arquero, Aymen Dahmen.

Auto gol de Ellyes Skhiri en Túnez vs Países Bajos AFP

Vea el gol de Brian Brobbey, con Países Bajos vs. Túnez en el Mundial 2026