Tabla de posiciones del grupo E del Mundial 2026, tras la fecha 3; Ecuador dio la sorpresa

Costa de Marfil, ganadora por 0-2 contra Curazao, se clasificó este jueves para los dieciseisavos de final como segunda del grupo E, en los que también estará Ecuador como una de las ocho mejores terceras, al imponerse por 2-1 a Alemania, que pasa como primera de su cuarteto.

De las cuatro sólo ha quedado eliminada Curazao, con un único punto y como última.

Alemania, como primera, se medirá en los dieciseisavos de final a uno de los mejores terceros, que saldrá de los grupos A (Corea del Sur), B (Bosnia-Herzegovina), C (Escocia), D (Paraguay o Australia) o F (Países Bajón, Japón o Suecia). El duelo será el lunes 29 de junio en Boston.

Costa de Marfil, como segunda, se enfrentará un día más tarde, el 30 de junio, a Noruega o Francia, dependiendo de quién finaliza en la segunda posición del grupo I en el duelo directo que disputan los conjuntos de Kylian Mbappé y Erling Haaland.



Ecuador, como tercera, debe esperar la combinación y el rival en dieciseisavos. Entre las opciones, figuran once posibilidades, a la espera del desarrollo de la última jornada: México, Estados Unidos, Suiza, Inglaterra, Ghana, Croacia, Egipto, Irán, Bélgica, Colombia o Portugal.

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Tabla de posiciones del grupo E del Mundial 2026

POSICIÓN EQUIPO PJ V E D DG GOLES PUNTOS 1 Alemania 3 2 0 1 +6 10:4 6 2 Costa de Marfil 3 2 0 1 +2 4:2 6 3 Ecuador 3 1 1 1 0 2:2 4 4 Curazao 3 0 1 2 -8 1:9 1

Resultados del grupo E del Mundial 2026

Fecha 1

Alemania 7-1 Curazao

Ecuador 0-1 Costa de Marfil

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Fecha 2

Alemania 2-1 Costa de Marfil

Ecuador 0-0 Curazao

Fecha 3

Curazao 0-2 Costa de Marfil

Ecuador 2-1 Alemania