Vea el gol de Harry Kane para la igualdad de Inglaterra vs. RD Congo, por el Mundial 2026

A menos de 20 minutos reglamentarios de terminar el partido, el goleador Harry Kane apareció en el área chica para igualar el encuentro, en un partido trabado frente a RD Congo.

Sobre los 75' minutos, el delantero del Bayern Munich le llegó una pelota por costado izquierdo, y el '9' encima del punto de penal, cabeceó a un costado y venció por fin al arquero africano, para encontrar el empate del partido de 16vos de final del Mundial.

Vea acá la jugada del gol: