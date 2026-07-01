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Gol Caracol  / Vea el gol de Harry Kane para la igualdad de Inglaterra vs. RD Congo, por el Mundial 2026

Vea el gol de Harry Kane para la igualdad de Inglaterra vs. RD Congo, por el Mundial 2026

El goleador Harry Kane encontró la igualdad del partido con un certero cabezazo, llegando así a cuatro tantos en el Mundial 2026 con Inglaterra. Vea la jugada de gol acá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de jul, 2026
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Gol de Harry Kane con Inglaterra
Gol de Harry Kane con Inglaterra
AFP

A menos de 20 minutos reglamentarios de terminar el partido, el goleador Harry Kane apareció en el área chica para igualar el encuentro, en un partido trabado frente a RD Congo.

Sobre los 75' minutos, el delantero del Bayern Munich le llegó una pelota por costado izquierdo, y el '9' encima del punto de penal, cabeceó a un costado y venció por fin al arquero africano, para encontrar el empate del partido de 16vos de final del Mundial.

Vea acá la jugada del gol:

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