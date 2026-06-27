Vea el gol de Jude Bellingham, en Inglaterra vs. Panamá, por el Mundial 2026

Jude Bellingham aprovechó una desatención defensiva del cuadro panameño, para abrir el marcador en un encuentro complejo y muy cerrado.

Tras un cobro de tiro de esquina; el futbolista de Real Madrid apareció con un remate de pierna izquierda, muy justo, para superar al defensa que lo tenía bien marcado.

De primera intención, Bellingham logró impactar bien el esférico, sellando el 1-0 parcial a favor de Inglaterra.

Vea el gol de Jude Bellingham en Inglaterra vs. Panamá:

¡LLEGÓ EL GOL DE INGLATERRA!



Jude Bellingham metió el zurdazo y abrió el marcador contra Panamá.#MundialEnDSPORTS | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/MrpXGKI3af — DSPORTS (@DSports) June 27, 2026