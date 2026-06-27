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Gol Caracol  / Vea el gol de Jude Bellingham, en Inglaterra vs. Panamá, por el Mundial 2026

Vea el gol de Jude Bellingham, en Inglaterra vs. Panamá, por el Mundial 2026

El inglés, que actualmente milita en Real Madrid; aprovechó un mínimo espacio para sacar un justo remate con la pierna, que terminó dentro de los tres palos del cuadro panameño.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de jun, 2026
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Jude Bellingham festejando anotación Inglaterra, en el Mundial 2026.
Jude Bellingham festejando anotación Inglaterra, en el Mundial 2026.
Foto: AFP.

Jude Bellingham aprovechó una desatención defensiva del cuadro panameño, para abrir el marcador en un encuentro complejo y muy cerrado.

Tras un cobro de tiro de esquina; el futbolista de Real Madrid apareció con un remate de pierna izquierda, muy justo, para superar al defensa que lo tenía bien marcado.

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De primera intención, Bellingham logró impactar bien el esférico, sellando el 1-0 parcial a favor de Inglaterra.

Vea el gol de Jude Bellingham en Inglaterra vs. Panamá:

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