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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Titulares confirmados de Selección Colombia vs Portugal para el partido del Mundial 2026

Titulares confirmados de Selección Colombia vs Portugal para el partido del Mundial 2026

El lidertado del grupo K está en juego y, por eso, el técnico de la Selección Colombia, Néstor Lonrezo, puso lo mejor para enfrentar a Cristiano Ronaldo y compañía.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de jun, 2026
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Daniel Muñoz y Dávinson Sánchez, dos de los jugadores de la Selcción Colombia en el Mundial 2026
Daniel Muñoz y Dávinson Sánchez, dos de los jugadores de la Selcción Colombia en el Mundial 2026
AFP

La Selección Colombia está decidida a hacer historia en el Mundial 2026. Después de vencer 3-1 a Uzbekistán, en la primera fecha, y derrotar 1-0 a República Democrática del Congo, en la segunda jornada, va por el puntaje perfecto en la fase de grupos. Para ello, necesita vencer a la todopoderosa, Portugal, siendo el juego más atractivo de esta zona.

Y es que además de ser un partidazo, lleno de estrellas como Cristiano Ronaldo, Luis Díaz, entre otros, el liderato está en juego. Culminar en la parte alta de la tabla es determinante para quedar en una buena parte del cuadro de dieciseisavos de final, que inicia este domingo 28 de junio con el encuentre entre Canadá y Sudáfrica, a las 2:00 de la tarde.

Daniel Muñoz, figura de la Selección Colombia en el Mundial 2026, junto a su hermana, Camila Muñoz
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Daniel Muñoz, figura en el Mundial 2026, en los ojos de su hermana; "nunca olvidaré ese gol"

Así las cosas, el director técnico, Néstor Lorenzo, eligió a quienes considera son los mejores en su respectiva posición, empezando con Camilo Vargas bajo los tres palos. Posteriormente, en la zona defensiva aparecen Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Jhon Janer Lucumí y Deiver Machado, mientras que en la mitad están Jefferson Lerma y Gustavo Puerta.

Metros más adelante está el tridente que mete miedo con su calidad, velocidad y visión, conformado por Luis Díaz, James Rodríguez y Jhon Arias. Por último, en el frente de ataque, el referente es Jhon Córdoba. Se presentaron tres cambios con relación a los anteriores compromisos, pues salieron Daniel Muñoz, Johan Mojica y Luis Javier Suárez.

Daniel Muñoz celebra un gol con la Selección Colombia en el Mundial 2026
Daniel Muñoz celebra un gol con la Selección Colombia en el Mundial 2026
AFP

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Titulares de Selección Colombia vs Portugal, Mundial 2026, HOY

Camilo Vargas; Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Jhon Janer Lucumí, Deiver Machado; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Luis Díaz, James Rodríguez, Jhon Arias; y Jhon Córdoba. D.T.: Néstor Lorenzo.

Suplentes: David Ospina, Álvaro Montero, Daniel Muñoz, Yerry Mina, Willer Dita, Johan Mojica, Kevin Castaño, Richard Ríos, Jorge Carrascal, Juan Camilo Portilla, Juan Fernando Quintero, Luis Javier Suárez, Juan Camilo 'Cucho' Hernández, Jaminton Campaz y Carlos Andrés Gómez.

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¿A qué hora y dónde ver Colombia vs. Portugal?

Día: sábado 27 de junio.
Hora: 6:30 p.m. (hora de Colombia).
Estadio: Miami.
Jornada: fecha 3 del grupo K.
Transmisión: señal principal de Caracol Televisión, portal de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos) y aplicación de DITU (https://ditu.caracoltv.com/).

Juan Fernando Quintero, mediocampista de la Selección Colombia, en un partido del Mundial 2026
Juan Fernando Quintero, mediocampista de la Selección Colombia, en un partido del Mundial 2026
AFP

Tabla de posiciones del grupo K del Mundial 2026

1. Colombia - 6 pts. (+3)
2. Portugal - 4 pts. (+5)
3. RD Congo - 1 pts. (-1)
4. Uzbekistán - 0 pts. (-7)

Resultados de los partidos del grupo K del Mundial 2026

Fecha 1

  • Colombia 3-1 Uzbekistán
  • Portugal 1-1 RD Congo

Fecha 2

  • Colombia 1-0 RD Congo
  • Portugal 5-0 Uzbekistán
Selección Colombia
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