Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Vea el gol de Kai Havertz para la igualdad de Alemania vs. Paraguay, en el Mundial 2026

Vea el gol de Kai Havertz para la igualdad de Alemania vs. Paraguay, en el Mundial 2026

En el inicio de la etapa complementaria, Alemania encontró la igualdad del partido con Havertz' que 'peinó' el balón y la mandó al fondo de la red. Vea el gol acá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de jun, 2026
Comparta en:
Celebración de Kai Havertz con Alemania
Celebración de Kai Havertz con Alemania
AFP

Alemania encontró el tanto de la igualdad en la etapa complementaria del juego, luego de varios intentos, el goleador Havertz reapareció para la emoción de todo el banquillo germano.

Todo ocurrió en el minuto 54', cuando Florian Wirtz centró la pelota por el costado izquierdo y Havertz dentro del área se elevó y cabeceo difícilmente la pelota, pero suficiente para cambiarla de dirección y terminara en el fondo de la red que comandaba el arquero paraguayo.

Vea la jugada del gol acá:

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Mundial 2026

Selección Alemania

Selección Paraguay

Publicidad

Publicidad

Publicidad