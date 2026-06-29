Vea el gol de Kai Havertz para la igualdad de Alemania vs. Paraguay, en el Mundial 2026

Alemania encontró el tanto de la igualdad en la etapa complementaria del juego, luego de varios intentos, el goleador Havertz reapareció para la emoción de todo el banquillo germano.

Todo ocurrió en el minuto 54', cuando Florian Wirtz centró la pelota por el costado izquierdo y Havertz dentro del área se elevó y cabeceo difícilmente la pelota, pero suficiente para cambiarla de dirección y terminara en el fondo de la red que comandaba el arquero paraguayo.

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