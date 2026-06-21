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Gol Caracol  / Vea el gol de Mahmoud Trézéguet en Nueva Zelanda vs. Egipto, en el Mundial 2026

Vea el gol de Mahmoud Trézéguet en Nueva Zelanda vs. Egipto, en el Mundial 2026

Egipto aumentó la ventaja contra Nueva Zelanda gracias a un tiro de esquina de Mohamed Salah y un cabezazo de Mahmoud Trézéguet. ¡Vea acá el video!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de jun, 2026
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Mahmoud Trézéguet en Nueva Zelanda vs. Egipto.
Mahmoud Trézéguet en Nueva Zelanda vs. Egipto.
AFP.

En el BC Place, por el grupo G del Mundial 2026, Egipto mostró buen juego y anotó su tercer gol contra Nueva Zelanda gracias a Mahmoud Trézéguet.

A los 82 minutos, Mohamed Salah cobró un tiro de esquina Trézéguet marcó de cabeza desde el primer palo.

Vea el gol de Mahmoud Trézéguet:

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