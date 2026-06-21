Vea el gol de Mahmoud Trézéguet en Nueva Zelanda vs. Egipto, en el Mundial 2026

En el BC Place, por el grupo G del Mundial 2026, Egipto mostró buen juego y anotó su tercer gol contra Nueva Zelanda gracias a Mahmoud Trézéguet.

A los 82 minutos, Mohamed Salah cobró un tiro de esquina Trézéguet marcó de cabeza desde el primer palo.

Vea el gol de Mahmoud Trézéguet:

ORDEN DEL FARAÓN Y GOL DE TREZEGUET



Salah avisó donde iría el tiro de esquina y el 7 de Egipto se lanzó de palomita para poner el 3-1 ante Nueva Zelanda.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/DdgEQkAA5a — DSPORTS (@DSports) June 22, 2026