Vea el gol de Nikola Vlašić, en Ghana vs. Croacia, por el Mundial 2026

El cuadro croata le devolvió el golpe a los africanos, con un tanto de cabeza diez minutos después de que Ghana hubiera igualado el compromiso, de manera parcial.

Tras un cobro de esquina desde el costado derecho, Nikola Vlašić apareció dentro del área rival, con un potente y colocado cabezazo, que se hizo inatajable para el guardameta africano. ¡Qué golazo!

Vea el gol de Nikola Vlašić, en Croacia vs. Ghana, por el Mundial 2026: