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Gol Caracol  / Vea el gol de Nikola Vlašić, en Ghana vs. Croacia, por el Mundial 2026

Vea el gol de Nikola Vlašić, en Ghana vs. Croacia, por el Mundial 2026

El cuadro croata aprovechó el juego aéreo y, sobre el final, anotó importante gol para clasificar directamente a las finales del certamen mundialista.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de jun, 2026
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Nikola Vlašić festejando anotación con Croacia, en el Mundial 2026.
Nikola Vlašić festejando anotación con Croacia, en el Mundial 2026.
Foto: AFP.

El cuadro croata le devolvió el golpe a los africanos, con un tanto de cabeza diez minutos después de que Ghana hubiera igualado el compromiso, de manera parcial.

Tras un cobro de esquina desde el costado derecho, Nikola Vlašić apareció dentro del área rival, con un potente y colocado cabezazo, que se hizo inatajable para el guardameta africano. ¡Qué golazo!

Vea el gol de Nikola Vlašić, en Croacia vs. Ghana, por el Mundial 2026:

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