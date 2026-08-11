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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Con Álvaro Montero y Sebastián Villa, Boca Juniors remontó; 3-1 contra Recoleta, por Sudamericana

Con Álvaro Montero y Sebastián Villa, Boca Juniors remontó; 3-1 contra Recoleta, por Sudamericana

Sebastián Villa fue una de las figuras de Boca Juniors, entrando desde el banquillo de suplentes y dando dos asistencias para darle vuelta al marcador y conseguir la ventaja en la serie.

Por: EFE
Actualizado: 11 de ago, 2026
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Sebastián Villa Boca Juniors
Sebastián Villa en Boca Juniors vs Recoleta - Foto:
AFP

Boca Juniors se recuperó de una desventaja inicial y se impuso por 3-1 ante el Deportivo Recoleta paraguayo este martes en el partido de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana que se disputó en el Estadio Tomás Adolfo Ducó de Buenos Aires. Los colombianos Álvaro Montero y Sebastián Villa jugaron en el equipo 'xeneize', aunque el atacante antioqueño fue la figura entrando en la segunda parte cuando iban perdiendo, y dando dos asistencias.

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Los goles de Santiago Ascacíbar (m49), Milton Delgado (m.51) y Leonel Flores (m.62), le permitieron al ‘Xeneize’ un triunfo claro ante un rival que se había puesto en ventaja con el tanto de Pedro Ríos (m.5).

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El equipo visitante, conducido por Jorge González, terminó con nueve jugadores por las expulsiones de Wilfrido Báez (m.45+2) y Dairon Mosquera (m.69).

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El partido comenzó con un golpe inicial del Deportivo Recoleta, que al minuto 5 abrió el marcador con una buena combinación y un remate de Ríos que se desvió y se metió en la valla defendida por el colombiano Álvaro Montero.

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A partir de allí Recoleta se plantó de contragolpe, Boca salió urgido a buscar el empate y tuvo dos tiros en los palos, uno de Miguel Ángel Merentiel y otro de Milton Delgado, antes de la roja directa para Báez que condicionó a los visitantes para el complemento.

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En una línea de continuidad del final de la primera etapa, Boca arrinconó a su rival contra su área y en el minuto 49 llegó el empate con un golpe de cabeza de Ascacíbar.

Luego otro remate de cabeza de Milton Delgado dos minutos más permitió dar vuelta el tanteador y en el 62 un remate espectacular del juvenil Flores determinó el 3-1.

Con numerosos remates a la portería rival y cuatro balones que se estrellaron contra los palos, Boca careció de puntería para aumentar la ventaja, mientras que Recoleta se dedicó a defenderse desde la expulsión de Mosquera.

La definición de esta serie de octavos de final será el próximo martes en Asunción y el ganador se cruzará con el vencedor de la serie que disputan São Paulo y Bolívar.

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