Vea el gol que le anularon a Kylian Mbappé en el partido de Francia vs. Suecia, por el Mundial 2026

Antes de que se cumplieran los primeros 20 minutos del partido, Francia logró abrir el marcador frente a Suecia. Sin embargo, la celebración solo unos segundos, ya que el árbitro invalidó la anotación por fuera de juego, ahogando el grito de gol de los 'dos veces campeones del mundo'.

Todo trascurrió a los 19' minutos de juego, cuando el futbolista Michael Olise le puso un pase filtrado y entre líneas a Kylian Mbappé, y este en una increíble corrida, definió con pierna derecha. Sin embargo, segundos después, el juez de línea levantó la bandera para indicar que había un fuera de juego previo, y la acción de gol no era valida.

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