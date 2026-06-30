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Gol Caracol  / Vea el gol que le anularon a Kylian Mbappé en el partido de Francia vs. Suecia, por el Mundial 2026

Vea el gol que le anularon a Kylian Mbappé en el partido de Francia vs. Suecia, por el Mundial 2026

El jugador del Real Madrid había anotado un golazo que parecía abrir el marcador, pero el juez de línea levantó a bandera e interrumpió el grito de emoción de todos los franceses. Vea la acción acá

Por: Gol Caracol
Actualizado: 30 de jun, 2026
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Kylian Mbappé con la Selección de Francia
Kylian Mbappé con la Selección de Francia
AFP

Antes de que se cumplieran los primeros 20 minutos del partido, Francia logró abrir el marcador frente a Suecia. Sin embargo, la celebración solo unos segundos, ya que el árbitro invalidó la anotación por fuera de juego, ahogando el grito de gol de los 'dos veces campeones del mundo'.

Todo trascurrió a los 19' minutos de juego, cuando el futbolista Michael Olise le puso un pase filtrado y entre líneas a Kylian Mbappé, y este en una increíble corrida, definió con pierna derecha. Sin embargo, segundos después, el juez de línea levantó la bandera para indicar que había un fuera de juego previo, y la acción de gol no era valida.

Vea la jugada acá:

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