Luis Javier Suárez comparte mensaje bíblico, prensa lo analiza y su técnico lo defiende

Luis Javier Suárez, a pesar de marcar más de 30 goles la temporada pasada con el Sporting de Lisboa, no tuvo una buena presentación en el Mundial 2026 con la Selección Colombia, y ahora se suma un mal arranque de campaña con su club, estando como suplente, y siendo ataque de algunas críticas de los hinchas y de la prensa portuguesa.

En medio de eso, los medios lusos se están fijando en cualquier movimiento del atacante samario, al punto de analizar hasta sus publicaciones en redes sociales, en las que recientemente ha compartido mensajes bíblicos.

El medio 'O Jogo' detalló este lunes que "Luis Javier Suárez volvió a compartir un pasaje bíblico en redes sociales, en un momento en que no goza de la simpatía de la afición del Sporting y se le ha relacionado con una posible salida".

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La frase mencionada es la siguiente: "El Señor es mi luz y mi salvación, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y mi escudo, ¿por qué habría de temblar?".



Sobre este tema, hace algunos días el propio técnico del Sporting de Lisboa, Rui Borges decidió ser claro y bajar las revoluciones de la prensa contra el delantero colombiano, para que dejaran de darle importancia a algo que es constante en la vida del atacante.

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El estratega afirmó de forma contundente que "en cuanto a las redes sociales (de Suárez), muchos jugadores publican mensajes. No somos ingenuos, es la interpretación de cada uno. Puedo leer la misma palabra e interpretarla de forma diferente", y de paso se mostró indignado con los que están pendientes a esos mensajes. "Lleva publicando varias cosas desde hace un año. La gente simplemente se ha acordado de fijarse en las publicaciones de Suárez. No es un problema", dejó claro Borges.

En los recientes días, sumado al interés que hubo desde el Fenerbahce (Turquía) por contratar a Suárez, hubo rumores que ponían al delantero colombiano en la carpeta del Barcelona (España), aunque rápidamente lo negaron desde la directiva catalana, aunque podría ser una alternativa en medio de las duras negociaciones que tiene el club culé con Atlético de Madrid, por Julián Álvarez.