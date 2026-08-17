Síguenos en:
Tendencias:
FUTBOL COLOMBIANO
JHON ARIAS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
AMERICA DE CALI
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez comparte mensaje bíblico, prensa lo analiza y su técnico lo defiende

Luis Javier Suárez comparte mensaje bíblico, prensa lo analiza y su técnico lo defiende

A pesar de su espectacular temporada pasada con Sporting de Lisboa, Luis Javier Suárez no viene siendo titular y está recibiendo algunas críticas en Portugal. Le observan todos sus movimientos.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 17 de ago, 2026
Comparta en:
Luis Javier Suárez
Luis Javier Suárez; jugador del Sporting Clube de Portugal
Fotografía tomada de la cuenta oficial de X del Sporting Clube de Portugal

Luis Javier Suárez, a pesar de marcar más de 30 goles la temporada pasada con el Sporting de Lisboa, no tuvo una buena presentación en el Mundial 2026 con la Selección Colombia, y ahora se suma un mal arranque de campaña con su club, estando como suplente, y siendo ataque de algunas críticas de los hinchas y de la prensa portuguesa.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

En medio de eso, los medios lusos se están fijando en cualquier movimiento del atacante samario, al punto de analizar hasta sus publicaciones en redes sociales, en las que recientemente ha compartido mensajes bíblicos.

Últimas noticias

Daniel Arcila León
Colombianos en el exterior

Daniel Arcila está imparable con León; golazo en partido contra Necaxa, por Liga MX

Marino Hinestroza, extremo del Vasco da Gama.
Colombianos en el exterior

Marino Hinestroza la pasa mal y no lo perdonan; “flojísimo presente, lleva cero goles”

El medio 'O Jogo' detalló este lunes que "Luis Javier Suárez volvió a compartir un pasaje bíblico en redes sociales, en un momento en que no goza de la simpatía de la afición del Sporting y se le ha relacionado con una posible salida".

Publicidad

La frase mencionada es la siguiente: "El Señor es mi luz y mi salvación, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y mi escudo, ¿por qué habría de temblar?".

Nicolás Chiesa
Fútbol Colombiano

Nuevo DT del Cúcuta estuvo en el Mundial 2026; fue presentado Nicolas Chiesa

River Plate
Gol Caracol

Atentos en Santa Fe; campeón del mundo que juega en River Plate se lesionó, y es baja confirmada

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Sobre este tema, hace algunos días el propio técnico del Sporting de Lisboa, Rui Borges decidió ser claro y bajar las revoluciones de la prensa contra el delantero colombiano, para que dejaran de darle importancia a algo que es constante en la vida del atacante.

Publicidad

El estratega afirmó de forma contundente que "en cuanto a las redes sociales (de Suárez), muchos jugadores publican mensajes. No somos ingenuos, es la interpretación de cada uno. Puedo leer la misma palabra e interpretarla de forma diferente", y de paso se mostró indignado con los que están pendientes a esos mensajes. "Lleva publicando varias cosas desde hace un año. La gente simplemente se ha acordado de fijarse en las publicaciones de Suárez. No es un problema", dejó claro Borges.

En los recientes días, sumado al interés que hubo desde el Fenerbahce (Turquía) por contratar a Suárez, hubo rumores que ponían al delantero colombiano en la carpeta del Barcelona (España), aunque rápidamente lo negaron desde la directiva catalana, aunque podría ser una alternativa en medio de las duras negociaciones que tiene el club culé con Atlético de Madrid, por Julián Álvarez.

Relacionados

Luis Javier Suárez

Sporting de Lisboa

Liga de Portugal

Publicidad

Publicidad

Publicidad