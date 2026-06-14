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Gol Caracol  / Vea el golazo de Felix Nmecha en Alemania vs. Curazao, en el Mundial 2026

Vea el golazo de Felix Nmecha en Alemania vs. Curazao, en el Mundial 2026

Alemania pegó primero: Felix Nmecha marcó un golazo antes de los 10 minutos y puso en ventaja a los dirigidos por Julian Nagelsmann. Vea el tanto.

Por:  Leonardo Mosquera Moreno
Actualizado: 14 de jun, 2026
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Gol de Felix Nmecha en Alemania vs Curazao
Gol de Felix Nmecha en Alemania vs Curazao
AFP

En el primer juego del Grupo E entre Alemania vs. Curazao, muy temprano del partido se abrió el marcador por medio del equipo que dirige Julian Nagelsmann.

Tras una gran jugada en el borde del área, Florian Wirtz y Felix Nmecha hicieron una gran dupla, para que al fina el jugador del Borussia Dortmund rematara con pierna derecha y venciera al arquero de Curazao en apenas seis minutos de juego, en el debut de ambas selecciones en el Mundial 2026.

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Vea el gol acá:

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