Vea el golazo de Felix Nmecha en Alemania vs. Curazao, en el Mundial 2026

En el primer juego del Grupo E entre Alemania vs. Curazao, muy temprano del partido se abrió el marcador por medio del equipo que dirige Julian Nagelsmann.

Tras una gran jugada en el borde del área, Florian Wirtz y Felix Nmecha hicieron una gran dupla, para que al fina el jugador del Borussia Dortmund rematara con pierna derecha y venciera al arquero de Curazao en apenas seis minutos de juego, en el debut de ambas selecciones en el Mundial 2026.

Vea el gol acá:

🚨🌎 | GOAL: WHAT A SENSATIONAL GOAL FROM FELIX NMECHA! WOW!



WHAT A FINISH!



🇩🇪 Germany 1-0 Curaçao 🇨🇼 pic.twitter.com/18XyMYwBVe — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) June 14, 2026