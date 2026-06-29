Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Vea el golazo de Kaishū Sano, que abrió el marcador para Japón vs. Brasil, por el Mundial 2026

Vea el golazo de Kaishū Sano, que abrió el marcador para Japón vs. Brasil, por el Mundial 2026

Antes de la media hora de juego, el futbolista japonés tuvo el tiempo y espacio para definir al pórtico de Alisson Becker y desatar la locura en el banquillo de Japón. Vea el gol acá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de jun, 2026
Comparta en:
gol de Kaishū Sano en Japón
gol de Kaishū Sano en Japón
AFP

Antes de la media hora de juego entre Japón y Brasil, el conjunto asiático avisó con un contundente golazo por medio de Kaishū Sano, que dejó con cara de 'pocos amigos' al técnico Carlo Ancelotti que no podía creerlo.

Sobre los 29 minutos de juego, los japoneses recuperaron un balón donde el futbolista que milita en el Mainz de la Bundesliga condució el balón por mitad y tuvo el tiempo y el espacio para definir al palo derecho de Alisson Becker. Pese a la presión de Casemiro, no logró incerceptar el balón ante la rapidez del delantero.

Vea el gol acá:

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Selección Brasil

Mundial 2026

Selección Japón

Publicidad

Publicidad

Publicidad