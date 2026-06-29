Vea el golazo de Kaishū Sano, que abrió el marcador para Japón vs. Brasil, por el Mundial 2026

Antes de la media hora de juego entre Japón y Brasil, el conjunto asiático avisó con un contundente golazo por medio de Kaishū Sano, que dejó con cara de 'pocos amigos' al técnico Carlo Ancelotti que no podía creerlo.

Sobre los 29 minutos de juego, los japoneses recuperaron un balón donde el futbolista que milita en el Mainz de la Bundesliga condució el balón por mitad y tuvo el tiempo y el espacio para definir al palo derecho de Alisson Becker. Pese a la presión de Casemiro, no logró incerceptar el balón ante la rapidez del delantero.

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