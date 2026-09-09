Queja desde Barcelona por nominados al Balón de Oro 2026; "me sabe mal que no estén"

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, lamentó que los jugadores del primer equipo azulgrana, Pedro González 'Pedri' y Raphael Dias 'Raphinha', no figuren entre los candidatos para ganar el Balón de Oro.

La revista 'France Football' y la UEFA dieron a conocer el martes los finalistas que optan a conquistar el premio a mejor jugador del mundo, entre los que están nominados el centrocampista Rodrigo Hernández 'Rodri', el extremo Lamine Yamal y el central Pau Cubarsí.

Además, Joan Garcia opta al Trofeo Yashin a mejor portero de la temporada, mientras que seis futbolistas del equipo femenino -Esmee Brugts, Cata Coll, Caroline Graham, Patri Guijarro, Ewa Pajor y Claudia Pina- también figuran entre las finalistas al premio a mejor jugadora de la temporada 2025-2026.

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En este sentido, el presidente azulgrana ha celebrado la amplia representación de futbolistas del Barcelona en la gala del Balón de Oro, que tendrá lugar el próximo 26 de octubre en Londres, si bien ha lamentado la ausencia de Pedri y Raphinha.



Lamine Yamal, Raphinha y Fermín López, figuras del Barcelona AFP

"Me sabe mal que no estén nominados Pedri y Raphinha, porque pienso que han hecho méritos para estar nominados", opinó Laporta en declaraciones a los medios de comunicación antes de la comida con los directivos del Feyenoord, rival del equipo de Hansi Flick este mismo miércoles en la primera jornada de la Liga de Campeones.

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Ante el inicio de la máxima competición europea, Laporta no escondió que la 'Champions' es "el gran objetivo" de la temporada, sin obviar los otros títulos en juego.