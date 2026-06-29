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Gol Caracol  / Vea el golazo de Gabriel Martinelli para la victoria de Brasil vs. Japón, en el Mundial 2026

Vea el golazo de Gabriel Martinelli para la victoria de Brasil vs. Japón, en el Mundial 2026

El futbolista del Arsenal apareció en tiempo de adición para sellar la victoria y clasificación de Brasil en un juego trabado frente a Japón. Vea la jugada de gol acá

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de jun, 2026
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Gol de Gabriel Martinelli con Brasil
Gol de Gabriel Martinelli con Brasil
AFP

Brasil volvió a demostrar su buen fútbol y supremacía al final, por medio de Gabriel Martinelli marcaron el segundo tanto y evitaron que el partido se fuera al tempo extra.

Ya en el tiempo de adición (90+5'), la 'canarinha' remontó en el marcador tas una gran jugada donde Matheus Cunha 'metió' un pase filtrado a Gabriel Martinelli, y este la paró don pierna izquierda y definió con derecha para sentenciar el segundo tanto de Brasil y la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026.

Vea la jugada de gol acá:

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