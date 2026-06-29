Vea el golazo de Gabriel Martinelli para la victoria de Brasil vs. Japón, en el Mundial 2026

Brasil volvió a demostrar su buen fútbol y supremacía al final, por medio de Gabriel Martinelli marcaron el segundo tanto y evitaron que el partido se fuera al tempo extra.

Ya en el tiempo de adición (90+5'), la 'canarinha' remontó en el marcador tas una gran jugada donde Matheus Cunha 'metió' un pase filtrado a Gabriel Martinelli, y este la paró don pierna izquierda y definió con derecha para sentenciar el segundo tanto de Brasil y la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026.

Vea la jugada de gol acá: