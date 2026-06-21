Vea el golazo de Mohamed Salah, con taco incluido, en Nueva Zelanda vs. Egipto, en el Mundial 2026

Egipto siguió de largo en el marcador y se puso en ventaja sobre Nueva Zelanda con un gol de gran factura de la figura Mohamed Salah, en el Mundial 2026.
A los 67 minutos, Mostafa Zico se lució con una asistencia de taco para que Salah definiera de zurda y pusiera a celebrar a los africanos.
Vea el gol de Mohamed Salah:
¡APARECIÓ EL FARAÓN, GOL DE MO SALAH!— DSPORTS (@DSports) June 22, 2026
El 10 de Egipto dio vuelta el partido y marcó el 2-1 ante Nueva Zelanda.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/aWNBTc99nw
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