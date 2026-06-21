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Gol Caracol  / Vea el golazo de Mohamed Salah, con taco incluido, en Nueva Zelanda vs. Egipto, en el Mundial 2026

Vea el golazo de Mohamed Salah, con taco incluido, en Nueva Zelanda vs. Egipto, en el Mundial 2026

El estelar de Mohamed Salah puso en ventaja a Egipto con un gran tanto que tuvo la asistencia de lujo de Mostafa Zico, quien ya había anotado el primer gol de los 'faraones'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de jun, 2026
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Mohamed Salah en Nueva Zelanda vs. Egipto.
Mohamed Salah en Nueva Zelanda vs. Egipto.
AFP.

Egipto siguió de largo en el marcador y se puso en ventaja sobre Nueva Zelanda con un gol de gran factura de la figura Mohamed Salah, en el Mundial 2026.

A los 67 minutos, Mostafa Zico se lució con una asistencia de taco para que Salah definiera de zurda y pusiera a celebrar a los africanos.

Vea el gol de Mohamed Salah:

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