Vea el golazo de Mohamed Salah, con taco incluido, en Nueva Zelanda vs. Egipto, en el Mundial 2026

Egipto siguió de largo en el marcador y se puso en ventaja sobre Nueva Zelanda con un gol de gran factura de la figura Mohamed Salah, en el Mundial 2026.

A los 67 minutos, Mostafa Zico se lució con una asistencia de taco para que Salah definiera de zurda y pusiera a celebrar a los africanos.

Vea el gol de Mohamed Salah:

¡APARECIÓ EL FARAÓN, GOL DE MO SALAH!



El 10 de Egipto dio vuelta el partido y marcó el 2-1 ante Nueva Zelanda.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/aWNBTc99nw — DSPORTS (@DSports) June 22, 2026