Grave error de Uruguay y Cabo Verde no perdonó; vea el gol de Hélio Varela, en el Mundial 2026

Cabo Verde puso la paridad ante Uruguay por medio de un gol de Helio Varela, en el Hard Rock Stadium, en Miami.

A los 61 minutos, la defensa charrúa se equivocó en la salida, Fernando Muslera salió mal y Varela no perdonó con el arco a placer.

Vea el gol de Hélio Varela:

ERROR EN EL FONDO DE URUGUAY Y CABO VERDE MARCÓ EL EMPATE



Hélio Valera marcó el 2-2 ante Uruguay en Miami. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/3uNflOuWqm — DSPORTS (@DSports) June 21, 2026