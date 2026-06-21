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Gol Caracol  / Grave error de Uruguay y Cabo Verde no perdonó; vea el gol de Hélio Varela, en el Mundial 2026

Grave error de Uruguay y Cabo Verde no perdonó; vea el gol de Hélio Varela, en el Mundial 2026

Cabo Verde no se rinde y anota su segundo gol frente a Uruguay, por la segunda jornada de la Copa del Mundo. ¡No se pierda el VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de jun, 2026
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Hélio Varela celebrando su gol contra Uruguay.
Hélio Varela celebrando su gol contra Uruguay.
AFP.

Cabo Verde puso la paridad ante Uruguay por medio de un gol de Helio Varela, en el Hard Rock Stadium, en Miami.

A los 61 minutos, la defensa charrúa se equivocó en la salida, Fernando Muslera salió mal y Varela no perdonó con el arco a placer.

Vea el gol de Hélio Varela:

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